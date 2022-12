Luis Alberto infortunio che sa di addio. Sul Mago anche il Cadice

Continua il malumore di Luis Alberto. Il calciatore spagnolo della Lazio è alle prese con un problemino fisico che sa tanto di addio con destinazione Spagna.

Luis Alberto non si allena

Luis Alberto ha saltato per il terzo giorno consecutivo gli allenamenti e si sta sottoponendo a delle terapie per il ginocchio. Il centrocampista resta in dubbio anche per la trasferta di Lecce, prima avversario della Lazio alla ripresa del campionato. Il Mago nel mini ritiro invernale aveva illuminato il centrocampo laziale ma con il mercato alle porte sono tornati i soliti malumori figli di un rapporto non positivo con Sarri sia sul piano tecnico-tattico che umano.

I tifosi del Cadice

Nelle ultime ore il Cadice si sta facendo avanti per il centrocampista spagnolo. Sui social la Lazio sta facendo votare i migliori gol biancocelesti dell'anno. Sotto i twet del club è partita l'invasione dei tifosi del Cadice che spingono per il trasferimento del Mago in Spagna. Il Cadice è penultimo in Liga con 11 punti, ma è pronto a fare di tutto per riportare a casa Luis Alberto. Pur di tornare in Spagna, il centrocampista starebbe valutando con attenzione anche la possibilità di lottare per non retrocedere con il Cadice.

Gli altri club

Lotito non ha posti veti sulla cessione di Luis Alberto. Unica richiesta del patron laziale è quella di incassare almeno 20 milioni di euro. Infatti la Lazio dovrà versare nelle casse del Liverpool in 20% della futura cessione di Luis Alberto. Chi si presenterà a Formello con un assegno di 20 milioni si assicurerà Luis Alberto. Sul centrocampista oltre al Cadice ci sono diversi club spagnoli: dal Valencia di Gattuso, al Siviglia (meta preferita del giocatore). In pressing anche l'Atletico Madrid di Simeone che vede in Luis Alberto il giocatore capace di dare fantasia al centrocampo madrileno.