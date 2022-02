Che fine ha fatto Luis Alberto? Da top con Inzaghi al calo con Sarri. Ecco i numeri dello spagnolo

Al termine del pareggio dell’Olimpico contro il Porto, che ha sancito l’eliminazione della Lazio dall’Europa League, ha brillato la stella di Luis Alberto. Lo spagnolo è stato autore di un’ottima prestazione in una stagione di alti e bassi e di incomprensioni con Sarri.

La stagione di Luis Alberto

Contro il Porto Luis Alberto ha brillato e solo la sfortuna gli ha negato di trovare il gol che in questo 2022 non è ancora arrivato, ma lui e Sarri la scintilla non è scattata del tutto. Dopo le prime incomprensioni già nate nel ritiro pre-stagione, lo spagnolo non è stato al centro della filosofia del gioco di Sarri, che non ha mai messo in disussioni le doti tecniche del centrocampista ma chiedeva al calciatore maggiore spirito di sacrificio e giocate codificate in avanti. Il Mago, che con Inzaghi era un leader tecnico e top player del suo ruolo, ha così dovuto lottare per un posto da titolare, non sempre avuto, con Basic che offriva al tecnico maggiori garanzie in fase difensiva. Nelle ultime settimane però i due sembrano essersi venuti incontro: Sarri ha concesso una maggior libertà offensiva a Luis Alberto che in cambio si è messo a disposizione per una copertura superiore, e lo dimostrano anche le due ammonizioni raccolte nelle prime sei partite del nuovo anno.

Numeri in calo per Luis Alberto

I numeri di Luis Alberto in questa stagione sono distanti dall’era di Inzaghi dove ad esempio aveva raccolto 11 gol e 14 assist nel 2017/2018 o più recentemente nel 2019/2020 6 gol e 16 assist, mentre nell’ultima stagione inzaghiana contava 9 gol e 2 assist. In questa annata lo spagnolo ha messo a segno tre gol e sette assist (quinto nella classifica degli assist-man della Serie A). Un bottino, specie in chiave di passaggi decisivi non da disprezzare. Ma approfondendo questi dati dei sette assist messi a referto tre sono arrivati contro lo Spezia alla seconda giornata (agosto 2021) e nel 2022 ne è arrivato soltanto uno contro il Bologna. L’ultimo gol invece risale all’ultima partita del 2021 contro il Venezia. A dimostrazione che nell’impianto di Sarri, Luis Alberto non è proprio a suo agio.

Il futuro di Luis Alberto

Luis Alberto (classe 1992) la scorsa stagione ha rinnovato con la Lazio e quindi difficilmente Lotito lo lascerà andare a prezzo di saldo, e valuta il calciatore non meno di 40 milioni di euro. Il fantasista però non è da considerare escluso dalla lista dei partenti: infatti una sua cessione potrebbe garantire al club una certa liquidità da investire sul mercato per accontentare Sarri. Il tecnico non si opporrebbe alla cessione del dieci biancoceleste. Sul calciatore c’è l’interesse mai nascosto del Siviglia, squadra con cui il Mago ha iniziato la carriera e dove vorrebbe ritornare.

Luis Alberto e la Lazio

Luis Alberto è arrivato alla Lazio nel 2016. Dopo un inizio difficile dove ha pensato pure al ritiro, inizia a brillare sotto la guida di Inzaghi diventando un top prima da seconda punta poi da interno sinistro in un centrocampo a 5. In biancoceleste ha collezionato 208 presenze, 38 gol e 56 assist fra tutte le competizioni vincendo 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane.