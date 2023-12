Infortunio Luis Alberto: le condizioni del centrocampista della Lazio

Sospiro di sollievo in casa Lazio. Dopo l’iniziale spavento, non preoccupano troppo le condizioni di Luis Alberto uscito per infortunio nella vittoria casalinga contro il Cagliari ma pronto a tornare in presto il campo.

L’infortunio

Luis Alberto contro il Cagliari ha lasciato il campo al 56esimo minuto. Il centrocampista nell’inseguire un avversario si è fermato di colpo chiedendo subito il cambio alla panchina con Sarri che ha gettato nella mischia Kamada. Sconsolato lo spagnolo ha abbandonato il terreno di gioco facendo temere il peggio per le sue condizioni.

Come sta Luis Alberto

Per Luis Alberto è stato scongiurata una lesione. Infatti dopo i primi controlli è emerso che non fosse necessario sottoporre il giocatore ad esami strumentali. Per lo spagnolo si è trattato soltanto di un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia.

Quando torna Luis Alberto?

Luis Alberto è stato escluso dalla lista dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, partita nella quale mancherà anche Vecino per motivi disciplinari. Sarri confida di avere a disposizione il Mago già dalla partita di campionato contro l’Hellas Verona in programma sabato pomeriggio. Al più tardi il 10 biancoceleste sarà disponibile per la trasferta di Madrid contro l’Atletico in Champions League il prossimo 13 dicembre.