Gol e magie: così Luis Alberto si è ripreso la Lazio

Luis Alberto è tornato al centro della Lazio. Il centrocampista spagnolo dopo l'ennesima estate burrascosa sempre per "colpa" del Siviglia, ha convinto Sarri e si è ripreso un ruolo da protagonista nel centrocampo biancoceleste.

Tormentone Siviglia

Come consuetudine delle ultime stagioni, il Siviglia in estate ha bussato alla porta della Lazio per Luis Alberto. Gli spagnoli hanno provato a strappare il calciatore a Lotito offrendo 16 milioni di euro, ricevendo come risposta un secco no dal presidente laziale che valuta il calciatore fra i 25 e i 30 milioni di euro forte anche del contratto fino al 2025 che lega il calciatore ai biancocelesti. Il club andaluso allora ha abbandonato la pista Luis Alberto virando su l'ex Real Madrid Isco, nonostante le richieste della madre del calciatore che in un'intervista ad una tv spagnola ha chiesto a Monchi di riportare il giocatore a casa. Va sottolineato però che Luis Alberto non ha mai chiesto la cessione alla Lazio, ma che in caso di addio a Formello avrebbe gradito il trasferimento in Andalusia.

Luis Alberto ritrovato

Archiviato il mercato Luis Alberto è tornato protagonista nella Lazio. Con Sarri è tornata la quiete in un rapporto che ha sempre vissuto di alti e bassi. Il tecnico in questo inizio di stagione ha utilizzato lo spagnolo 3 volte da titolare e 4 da subentrate ma Luis Alberto ha sempre cambiato le sorti della partita e il rendimento della squadra. Con lo spagnolo in campo infatti la Lazio alza di molto il suo tasso tecnico,la sua fluidità di manovra e la sua pericolosità. Luis Alberto infatti va incontro al pallone, costruisce l'azione e come spesso sta capitando in questo inizio di stagione la finalizza. Vecino, soprattutto, e Basic danno più fisicità alla Lazio ma con Luis Alberto la musica cambia. Con la sua tecnica e abnegazione, e con un morale ritrovato Luis Alberto si è ripreso la sua Lazio.

Luis Alberto, che gol

Lo spagnolo oltre ad incantare l'Olimpico con le sue giocate di classe sta trovando la via del gol con regolarità. Il numero 10 laziale è già a quota 3 gol (l'anno scorso ne segnò 5) ed è il capocannoniere della squadra insieme a Ciro Immobile. Di questi tre gol due sono arrivati quando è entrato dalla panchina contro l'Inter (collo-esterno di prima da fuori area) e contro il Verona (controllo di suola e poi destro all'angolino), l'altro con un inserimento contro il Feyenoord in Europa League. Tre gol belli e pesanti perchè hanno portato la Lazio in vantaggio contro i nerazzurri, chiuso il match contro i veneti e aperto le danze nella goleada contro gli olandesi.