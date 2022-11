Calciomercato Lazio: Luis Alberto la chiave per il vice Immobile e un centrocampista

Il mercato della Lazio deve autofinanziarsi. Per investire e regalare a Sarri un centrocampista e un vice Immobile (servirebbe anche un terzino sinistro) bisognerà prima vendere Luis Alberto.

Caso Luis Alberto

Luis Alberto blocca il mercato della Lazio. Il centrocampista spagnolo classe '92 non è nei piani di Sarri che lo ha confinato in panchina nonostante un inizio di stagione positivo del Mago. Fra il giocatore e il centrocampista non c'è feeling nè sul piano tecnico-tattico, nè sul rapporto extracampo. Con Inzaghi Luis Alberto era "coccolato" e al centro della Lazio, con Sarri è uno dei tanti e non si sente più a suo agio come dichiarato dal suo agente. L'allenatore biancoceleste da tempo chiede la cessione del giocatore per finanziare l'acquisto di altri giocatori più funzionali al suo gioco.

La posizione di Lotito

Lotito non ha chiuso alla cessione di Luis Alberto. Il presidente della Lazio però non intende svendere il suo centrocampista che ha un contratto ancora lungo col club capitolino (scadenza 2025). Il numero uno laziale in una recente dichiarazione sul giocatore ha detto: "Se vuole andar via porti una squadra con i soldi". Parole nette di Lotito che chiede fra i 25 e i 30 milioni di euro per la cessione di Luis Alberto. La cifra richiesta è dovuta pure al fatto che in caso di cessione la Lazio dovrà riconoscere il 20% della rivendita al Liverpool, ex proprietario del cartellino dello spagnolo. Luis Alberto sogna di tornare al Siviglia ma il club spagnolo non ha intenzione e possiblità di sborsare quella cifra e Lotito non intende fare sconti all'ex Roma Monchi.

Gli acquisti con la cessione di Luis Alberto

L'ipotetica partenza di Luis Alberto darebbe il via al mercato laziale. Sarri ha dall'estate scorsa individuato in Ilic (2001) serbo dell'Hellas Verona il centrocampista ideale per la sua Lazio. Impegnato in Qatar 2022, Ilic per Sarri garantirebbe alla Lazio quell'equilibrio che manca con Luis Alberto. I rapporti fra Lazio e Verona sono ottimi e il gicoatore è promesso ai biancocelesti per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Per il vice Immobile, i nomi più concreti sono Caputo ('87) della Sampdoria e Lasagna ('92) dell'Hellas Verona. Entrambi possono arrivare a cifre molto contenute all'interno della cessione di Luis Alberto.