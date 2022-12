Simeone su Luis Alberto: la situazione

Splende la luce di Luis Alberto. Il dieci della Lazio è stato super protagonista dell'amichevole dei biancocelesti contro il Galatasaray. Su di lui resta vivo l'interesse di diversi club spagnoli, fra cui l'Atletico Madrid.

Luis Alberto show

Fascia da capitano, magie e gol. Luis Alberto è stato l'MVP di Galatasary-Lazio terminata due a uno per la squadra di Sarri. Lo spagnolo è sceso in campo con la fascia da capitano, ha dato il via all'azione che ha portato al pareggio di Felipe Anderson e con un tiro da fuori area ha completato la rimonta laziale. Una partita di spessore per il Mago, che è piaciuta molto a Sarri ma che non cambia la posizione sul futuro del centrocampista.

Luis Alberto sacrificabile

Luis Alberto, nonostante la bella prestazione in Turchia e il buon ritiro, resta fra i sacrificabili di Sarri. Per il tecnico non è un titolare insostituibile anzi. L'allenatore lo vorrebbe cedere per acquistare giocatore secondo lui più funzionali al suo gioco come Ilic (2001) del Verona. La cessione del centrocampista porterebbe nelle casse laziali i soldi necessari per l'acquisto di un terzino sinistro e di un vice Immobile. Ecco perchè Lotito valuterà le offerte che arriveranno per Luis Alberto, ma senza svenderlo: "Se vuole andar via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio". Queste le parole del patron laziale che chiede come minimo 20 milioni di euro per lasciar partire Luis Alberto, legato alla Lazio con un contratto in essere fino al 2025.

Le offerte per Luis Alberto

Al momento a Formello non sono arrivate offerte concrete per Luis Alberto. Lo spagnolo sogna di tornare in Spagna, al Siviglia ma il club di Monchi non naviga in buone acque e si muoverebbe soltanto in prestito. Sul centrocampista ci sono anche Valencia e Villarreal, ma soprattutto l'Atletico Madrid dell'ex Lazio Simeone. Il Cholo vorrebbe Luis Alberto, giocatore capace di dare fantasia in mezzo al campo ai Colchoneros. Per portare il Mago a Madrid e quindi offrire a Lotito i 20 milioni necessari, l'Atletico dovrà prima vendere Joao Felix. Ceduto il portoghese, Simeone potrebbe mettere concretamente le mani su Luis Alberto. In alternativa però i Colchoneros possono giocarsi una carta allettante per Sarri: De Paul in uscita dal Wanda Metropolitano e finalista con l'Argentina a Qatar 2022.