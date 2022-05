Lucas Leiva-Lazio è addio. L'annuncio del brasiliano

L'avventura di Lucas Leiva alla Lazio è ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliani ha infatti annunciato che dirà addio al club biancoceleste al termine della stagione quando scadrà il suo contratto col club capitolino.

Leiva-Lazio addio

"Altre due partite in Serie A e poi tornerò in Brasile". Ha parlato così Lucas Leiva in una diretta Youtube in cui ha praticamente annunciato l'addio alla Lazio. Questo l'intervento completo dell'ex Liverpool: "Non è un segreto il mio rapporto col Gremio, ma bisogna capire se possa diventare un’opzione concreta davvero. Gioco altre due partite in Serie A, poi torno in Brasile. Il mio contratto con la Lazio scade a giugno e da lì valuterò le opzioni".

Leiva niente rinnovo

A giugno il contratto di Leiva scadrà e il brasiliano lascerà la Lazio. Da tempo il club biancoceleste aveva deciso di dire addio al centrocampista nonostante il calciatore stesse spingendo anche per un rinnovo a stipendio dimezzato. La Lazio ha deciso di puntare su altri nomi per il centrocampo fra questi piace tantissimo ma costa tanto Lopez del Sassuolo. Probabile l'arrivo di Vecino a parametro zero dall'Inter, ma Sarri vuole un regista oltre a Cataldi. Sarri infatti dopo aver per diversi tratti della stagione affidato le chiavi del centrocampo al figlio del vivavio biancoceleste ha puntato su Leiva in questo finale che ha offerto un buon rendimento nonostante non abbia le caratteristiche tecnice e fisiche richieste dal tecnico.

Leiva e la Lazio

Arrivato alla Lazio nel 2017 dopo 10 anni di Liverpool, per quasi 5 milioni di euro Lucas Leiva (35 anni) terminerà la sua quinta stagione in biancoceleste e poi tornerà in Brasile per finire la carriera. Con la maglia della Lazio, il brasiliano ha collezionato 196 presenze e 4 gol, formando sotto la guida di Inzaghi negli ultimi anni con Milinkovic-Savic e Luis Alberto uno dei migliori centrocampo d'Italia. Con i biancocelesti Leiva ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.