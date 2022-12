Lazio su Pellegrini: il punto sul terzino

La Lazio insiste per Luca Pellegrini. Il terzino ex Roma è diventato il primo obiettivo della dirigenza biancoceleste per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione e per coprire un ruolo con poche alternative.

Il punto su Pellegrini

Luca Pellegrini (1999) è di proprietà della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte. In Germania, il terzino romano non sta trovando tantissimo spazio e per questo sarebbe felice di un ritorno in Italia, specie nella Capitale. La scuderia Raiola che cura gli interessi del giocatore lo hanno offerto alla Lazio e fra il club capitolino e l'agente del giocatore ci sono già stati intensi contatti, con l'apertura del giocatore al trasferimento. Per la Juve non sarebbe un problema anticipare il rientro di Pellegrini dalla Bundesliga per poi piazzarlo alla Lazio. Terzino mancino puro, Pellegrini andrebbe a ricoprire nella Lazio il ruolo ora di Marusic, destro adattato sull'out di sinistra. Inoltre ritroverebbe Sarri con cui ha potuto lavorare qualche settimana ai tempi dell'avventura a Torino del tecnico.

Gli ostacoli

Non mancano però gli ostacoli sulla trattativa. Il nodo principale è l'ingaggio del giocatore che percepisce 3 milioni di euro. Il Francoforte ad oggi riconosce al giocatore solo un terzo dello stipendio. Con le stesse cifre la Lazio lo vorrebbe prendere in prestito fino al termine della stagione. La Juve è favorevole al prestito, con stipendio pagato in parte dai bianconeri, che però vogliono inserire un diritto di riscatto/obbligo. Lotito non vuole andare oltre gli 8 milioni di euro, la Juve ne vorrebbe 10. In caso di acquisto in estate da parte della Lazio però Pellegrini dovrà ridursi l'ingaggio.

Le alternative

Va detto che Pellegrini non è però il primo della lista di Sarri. Il tecnico infatti preferirebbe Fabiano Parisi (2000) terzino dell'Empoli. Il giocatore però ha una valutazione alta, 15 milioni di euro, e in estate partirà un'asta con diversi club interessati al giocatore. Lotito non vuole partecipare a nessuna asta e quindi propende per altri obiettivi. In alternativa si guarda in casa Verona con Doig (2002) e Cremonese con Valeri ('98) romano e laziale in scadenza la prossima estate. A Tare invece piacciono molto Kerkez (2003) ungherese, ex Milan, ora in forza all'AZ Alkmaar e Wijndal (23 anni) dell'Ajax.