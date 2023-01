La Lazio spinge per Luca Pellegrini: decide Sarri

Inizio anno turbolento in casa Lazio. Alle immagini di festa per i 123 anni del club fanno da contraltare il pareggio in rimonta subito contro l'Empoli e la sconfitta contro il Lecce con tanto di squalifica della Curva Nord per ululati razzisti. Sarri chiede aiuto a Lotito per rinforzare la squadra in questa finestra di mercato. Il nome più vicino alla Lazio è quello di Luca Pellegrini.

L'Eintracht dice si

Luca Pellegrini (1999) è della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha dato il suo via libera alla chiusura in anticipo del prestito del giocatore vista la volontà del terzino di lasciare la Germania. Questo primo scoglio della trattativa è stato dunque arginato grazie al desiderio del calciatore, con i tedeschi che non intendono trattenere in rosa un calciatore controvoglia. L'Eintracht però ha fissato una deadline fino a metà mese in modo da garantirsi la possibilità di avere il tempo utile per trovare un sostituto.

La mossa della Lazio

La Lazio ha avviato i primi contatti con la Juventus. I biancocelesti sono pronti a mettere sul piatto un prestito di 18 mesi (un anno e mezzo e quindi fino al 2024) con diritto di riscatto pronto a diventare obbligo in caso di determinate condizioni (presenze, qualificazione in Champions League). Lotito punta a strappare il sì della Juventus entro la prossima settimana, con i bianconeri pronti ad aprire a questa possibilità. Il terzino è legato alla Juve fino al 2025. Luca Pellegrini, romano, sarebbe felicissimo di tornare in Serie A e nella Capitale e di ritrovare mister Sarri con cui ha condiviso alcune settimane alla Juventus. La Lazio ha già il sì del terzino disposto pure ad abbassare le sue pretese di ingaggio (circa 3 milioni di euro).

La scelta di Sarri

Decisivo sarà il benestare di Sarri. In cima alla lista dei desideri del tecnico c'è Fabiano Parisi (2000) dell'Empoli visto all'Olimpico domenica. Il terzino però non si muoverà dalla Toscana a gennaio e a giugno è prevista un'asta importante superiore ai 10 milioni di euro a cui Lotito non vuole partecipare. Pellegrini sale così in primo piano ma per chiudere l'operazione dovrà esserci il totale consenso di Sarri.