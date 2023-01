Obiettivo Champions League, Sarri e Tare si dividono: interviene Lotito

La domenica della Lazio è stata molto intensa. Dalla prima vittoria del 2023 dei biancocelesti contro il Sassuolo all'infortunio di Ciro Immobile e quindi al mercato, senza dimenticare i cori antisemiti degli ultras laziali contro i romanisti al Mapei Stadium. A tutto questo si aggiunge anche lo scambio di battute con visioni diametralmente opposte di Tare e Maurizio Sarri, rispettivamente sugli obiettivi stagionali della squadra. A rimettere tutti in riga c'è il presidente Lotito.

Sarri-Tare, botta e risposta

Sabato 15 dicembre vigilia di Sassuolo-Lazio. In conferenza stampa Sarri chiamato a rispondere sulla lotta Champions League che vede la Lazio in corsa con altri club fra i quali Roma, Inter, Juventus, Atalanta e Milan dichiara: "Sono un po' incazzato di queste storie. Noi siamo quinti e sembra che sia un dramma. La storia degli ultimi dieci anni della Lazio non mi pare tante Champions centrate. Se la raggiungiamo, è un campionato miracoloso. Poi, non siamo così lontano, quindi andiamo avanti e cerchiamo di tornare in lotta". Prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Lazio interviene Tare (scadenza di contratto giugno 2023): "Arrivare in Champions non avrebbe del miracoloso. Questo è il nostro obiettivo e lo abbiamo dichiarato a inizio stagione. Ci sono tante difficoltà per raggiungerlo, perché è un obiettivo che condividono molte grandi squadre e su questo concordo con Sarri, ma credo che la Lazio abbia le carte in regola per lottare fino alla fine del campionato per arrivare fra le prime quattro". Il botta e risposta non finisce qui anzi Sarri risottolinea il suo pensiero diverso da quello del ds albanese e conferma come arrivare in Champions sarebbe un miracolo: "Lui parlerà delle sue sensazioni, io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho parlato dei risultati degli scorsi anni, tutti considerati di buon livello. Ora siamo quinti e sembra stiamo facendo male. È un qualcosa che non mi tornava. Ho la sensazione che ci siano squadre più attrezzate, ma se i ragazzi rispondono sempre come oggi possiamo dire la nostra. Ma sarebbe andare oltre".

La stagione della Lazio

Il rapporto fra Sarri e Tare non è idilliaco. I due hanno avuto divergenze anche sul mercato col caso lampante di Kamenovic. Il terzino è stato fortemente voluto dal ds e il tecnico che lo aveva rifiutato non l'ha mai praticamente schierato col calciatore ceduto in questa finestra di mercato. Oltre al mercato adesso i due hanno messo in scena in pubblica piazza gli obiettivi della Lazio ma con visioni diametralmente diverse. La Lazio sta rispettando le attese: quinta in classifica con Roma e Atalanta a -3 dalla coppia Inter-Juventus e a -4 dal Milan secondo. Giovedì giocherà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna e martedì prossima sfiderà il Milan in un match delicato. La Lazio è stata eliminata dall'Europa League e giocherà in Conference League.

Interviene Lotito

Prova a placare gli animi e a riportare il sereno a Formello il presidente Lotito. Il patron laziale con un lungo comunicato pretende unione e compattezza da parte di tutti per il bene della Lazio. Queste le parole di Lotito: "La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del Club, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita. Come è noto, raramente intervengo direttamente sulle dinamiche societarie, riponendo piena fiducia in chi le gestisce: nella guida tecnica come nella direzione sportiva. A inizio campionato, abbiamo individuato insieme gli obiettivi sportivi di questa stagione: ambiziosi e insieme realistici, con la finalità di migliorare sempre, dando seguito a un progetto tecnico che deve necessariamente tendere a evolversi nei piazzamenti e nelle prospettive. Per questo la rosa è stata rinforzata, con acquisti di livello che stanno già dando un forte contributo alla qualità del gioco e alla classifica. Altrettanto è stato fatto con la struttura societaria, integrata con nuove figure. Oggi la Lazio è in piena corsa sugli obiettivi stagionali, ha dimostrato di poter competere con tutte le dirette concorrenti ai ruoli di vertice, sta rispondendo dentro e fuori dal campo a chi la vorrebbe relegata ad altri palcoscenici. Sarà a fine campionato che tireremo le somme del lavoro svolto, dopo aver combattuto partita per partita, fino all’ultima, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il miglior risultato possibile. Le tensioni vanno messe da parte, per evitare che vengano ingigantite da chi vuole destabilizzare l’ambiente. Squadra, staff e dirigenza: tutti insieme per il bene della Lazio. Come si fa, appunto, in una vera famiglia”.