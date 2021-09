Lazio-Lokomotiv Mosca: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Per la partita di Europa League della Lazio contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri sceglie il turnover. Rinnovata la fiducia fra i pali a Strakosha dopo la papera in Turchia

Giovedì 30 alle ore 21 la Lazio giocherà allo Stadio Olimpico contro il Lokomotiv Mosca la seconda partita del suo girone di Europa League. La squadra di Sarri reduce dalla vittoria nel Derby, in Europa ha perso all'esordio in casa del Galatasaray per via di un autogol di Strakosha. Vietato dunque sbagliare per la Lazio alla sua prima stagionale in Europa davanti al proprio pubblico.

Le ultime su Lazio-Lokomotiv Mosca

Maurizio Sarri per l'impegno europeo attuerà un pò di turnover visti i tanti impegni ravvicinati. In porta fiducia a Strakosha anche dopo l'errore decisivo in Turchia e le ottime prestazioni di Reina. L'albanese è il portiere di coppa. In difesa Lazzari e Patric rileveranno rispettivamente Marusic e Luiz Felipe, mentre saranno presenti gli stakanovisti Acerbi e Hysaj. A centrocampo Cataldi favorito su Leiva e Akpa Akpro su Milinkovic. Verso la conferma Luis Alberto. In attacco turno di riposo per Pedro e Immobile pronti Muriqi e Raul Moro per partire dal primo minuto. Straordinari per Felipe Anderson eletto migliore in campo del Derby.

I russi nella prima giornata hanno pareggitato allo scadere in casa contro i francesi dell'Olympique Marsiglia. L'allenatore Nikolic dovrà fare a meno dello squalificato Tiknizjan, con le chiavi del centrocampo che saranno affidate a Barinov. In difesa ci sarà aria di Derby per l'ex Roma, Jedvaj. Attacco guidato da Smolov.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Akpa Akpro, Luis Alberto; Moro, Felipe Anderson, Muriqi. Allenatore: Sarri.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Kerk; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano. Allenatore: Nikolic.

Lazio-Lokomotiv Mosca, dove vedere la partita

La partita fra la Lazio e Lokomotiv Mosca sarà trasmessa in chiaro su TV8. Ampia scelta su dove guardare il match, che infatti sarà visibile anche su Sky (canali Sky Sport e Sky Sport Uno), Sky Go (sui dispositivi mobili) e Dazn per gli abbonati.