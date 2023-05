Lazio-Lecce: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Venerdì 12 maggio la Lazio alle ore 20:45 ospiterà all’Olimpico il Lecce per la trentacinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti nelle ultime giornate con tre sconfitte in quattro partite, hanno dilapidato il loro vantaggio nella lotta per la Champions League entrata nel rush finale, salentini in piena lotta salvezza. L’andata, la prima partita del 2023, terminò due a uno per i giallorossi di Puglia con la Curva Nord protagonista di cori razzisti verso alcuni calciatore del Lecce.

Lazio-Lecce, le ultime di formazione

Continuano i guai a centrocampo per Maurizio Sarri. Il tecnico non avrà ancora a disposizione Vecino e Cataldi. Certi di una maglia Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ballottaggio aperto fra Basic, in gol contro il Sassuolo e Marcos Antonio. Il croato è serio candidato per partire dal 1’, se fosse così Luis Alberto andrebbe in cabina di regia. In difesa davanti a Provedel ecco la solita linea difensiva composta da Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj. In attacco i titolarissimi con Zaccagni e Felipe Anderson a sostegno di Immobile. Dalla panchina Pedro.

Nessun dubbio per il Lecce. Al centro della difesa la coppia Umtiti-Baschirotto, a centrocampo capitan Hjulmand, in attacco il tridente Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni

Lazio-Lecce, dove vederla

La partita fra Lazio e Lecce sarà visibile sia su Dazn, che su Sky. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno vedere il match fra biancocelesti e giallorossi sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. In alternativa sfida visibile su SkyGo.