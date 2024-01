Lazio-Lecce: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 14 gennaio alle ore 12:30 la Lazio ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico per la ventesima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dalla vittoria nel Derby di Coppa Italia affronteranno la sfida prima di volare a Riad per la final four della Supercoppa Italiana. Contro la squadra di D'Aversa il debutto stagionale della Lazio, sconfitta in rimonta per due a uno al Via del Mare.

Lazio-Lecce, le ultime di formazione

Brutte notizie per Sarri. Il tecnico perde per noie muscolari anche Castellanos e quindi sarà un attacco d’emergenza contro i giallorossi pugliesi. Immobile va verso la convocazione ma non sarà rischiato almeno dal 1’. Davanti allora Isaksen e Zaccagni a supporto di Felipe Anderson falso nove. A centrocampo ritorna titolare Rovella, con Guendouzi e Vecino ancora favorito su Kamada. Dalla panchina Luis Alberto. In difesa coppia centrale confermata con Patric e Romagnoli. Sugli esterni favoriti Marusic e Luca Pellegrini. In porta va verso il recupero Provedel.

Tante defezioni per D’Aversa. Causa Coppa d’Africa assenti fra gli altri Banda e Rafia. In attacco spazio al tridente Piccoli (favorito su Krstovic), Strefezza e Oudin.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino, Guendouzi; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. All.: D’Aversa

Lazio-Lecce, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Lecce sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli utenti Dazn potranno vedere la partita dell’Olimpico collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match dell'Olimpico Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K. Valida alternativa la visione in streaming su SkuGo e Now.