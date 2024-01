Lazio-Lecce, le pagelle biancocelesti: Felipe Anderson segna ma non convince, Gila insuperabile 

La Lazio passa all’Olimpico contro il Lecce di misura. L’1-0 lo sigla Felipe Anderson nell’unico acuto della sua partita che regala a Sarri il quarto posto momentaneo in classifica. Molto bene Gila.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6,5: Sempre sicuro nelle uscite e col pallone nei piedi. Decisivo nel primo tempo su Kaba.

Marusic 5,5: Soffre la velocità di Amlqvist ogni volta che viene puntato.

Patric 6: Attento prima di lasciare il campo per infortunio. (dal 24’ Romagnoli 6,5: Leader. Entra senza riscaldamento e guida alla perfezione la difesa. Nel finale decisivo con diversi anticipi).

Gila 7: Prestazione in crescendo dello spagnolo che sta scalando le gerarchie di Sarri. Vince tanti duelli e risulta fondamentale con alcune chiuse. Insuperabile oggi.

Pellegrini 5,5: Impreciso e poco propositivo in avanti. (dal 65’ Lazzari: Ordinato).

Rovella 6,5: Leone in mezzo al campo. Recupera tanti palloni e il gioco laziale parte da lui.

Guendouzi 5,5: Meno bene rispetto al solito. Sbaglia tanti passaggi. Visibilmente stanco.

Luis Alberto 7: Al rientro dopo l’infortunio il Mago si inventa la giocata che vale il gol. Esce per conservare le forze in vista della Supercoppa. (dal 65’ Vecino 6: Solito ingresso positivo a sostegno della squadra in tutte le fasi).

Isaksen 5: Brutta prestazione del danese che ha pure l’unica occasione del primo tempo. Non salta mai l’uomo e pasticcia su ogni pallone. Cambiato all’intervallo. (dal 46’ Pedro 6: Classe da vendere, riporta fiducia e sicure al reparto offensivo).

Felipe Anderson 6,5: Segna il gol che decide l’incontro all’interno di una prestazione deludente. Rispolverato da falso nove non punge la difesa avversaria ed è abulico dal gioco. Fortuna che trova l’assist geniale che taglia la difesa di Luis Alberto che lo mette davanti a Falcone.

Zaccagni 5: Nervoso, non salta mai l’uomo. Ammonito da diffidato salterà invece il Napoli. (dal 79’ Immobile 5,5: Pochissimi minuti bastano al capitano laziale per farsi ingenuamente ammonire, per un fallo evitabilissimo, e saltare così la sfida col Napoli. Ingenuo).

Sarri 6,5: Nessun Sarriball ma un corto muso fondamentale per la corsa Champions League. Crea poco, rischia meno.