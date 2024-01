Lazio-Lecce 1-0, la diretta: gol di Felipe Anderson gol, quattro minuti di recupero

Lazio-Lecce, partita valida per la ventesima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dalla vittoria nel Derby di Coppa Italia e in campionato cercano conferme per la risalita verso il quarto posto distante solo tre punti. Lazio in vantaggio.

90'-+4: Quattro minuti di recupero;

89'- Ammonito Vecino;

85'- Entrano Piccoli e Dorgu fuori Gallo e Oudin nel Lecce;

81'- Ammonito Ramadani per fallo su Rovella;

79'- Entra Immobile per Zaccagni;

77'- Fallo di Guendouzi su Strefezza. Giallo per il francese;

75'- Ammonito Venuti per fallo su Zaccagni;

74'- Cross di Lazzari: Zaccagni non arriva sul pallone;

72'- Doppio cambio per il Lecce: dentro Blin e Strefezza fuori Kaba e Gonzalez;

71'- Ancora Lecce pericoloso: cross di Gallo per Kaba che di prima intenzione trova il pallone ma non la porta;

67'- Lecce vicino al pareggio: cross di Almqvist per Krstovic che di testa da ottima posizione non trova la torsione giusta;

65'- Nella Lazio escono Luis Alberto e Pellegrini, entrano Vecino e Lazzari

62'- Kaba cade in area di rigore dopo un contrasto con Pellegrini. Tutto buono per arbitro e Var;

FA segna ma non convince malgrado il gol. #LazioLecce — Öizàl Èjåd (@imperatoreMCM) January 14, 2024

58'- Gol della Lazio. Rovella serve Luis Alberto che dentro l'area di prima serve Felipe Anderson che col destro fulmina Falcone;

57'- D'Aversa toglie l'ammonito Gendrey, dentro Venuti;

Luis Alberto , una vita alla Lazio, giocatore sontuoso #LazioLecce — Mikel_Ghost (@Mikel897777) January 14, 2024

54'- Palla-gol per la Lazio. Luis Alberto imbuca per Zaccagni che dentro l'area con tanto spazio non trova la porta;

Zaccagni fumantino

Guenduzi mbriago#laziolecce — memory (@memory49442732) January 14, 2024

51'- Tiro improvviso di Pedro, pallone alto sopra la traversa ;

#LazioLecce

Non avrei tolto Isaksen, non mi è sembrato che fosse in difficoltà, anzi direi poco servito, magari Zaccagni già ammonito.....? — ceciolo64???????? (@ceciolo64360425) January 14, 2024

46'- Inizia il secondo tempo. Nella Lazio entra Pedro per Isaksen;

Primo tempo

Brutto primo tempo all'Olimpico. La Lazio non riesce ad accendersi con il tridente offensivo Zaccagni, Isaksen e Felipe Anderson. Lenta, macchinosa, prevedible e molto imprecisa la squadra di Sarri. Meglio il Lecce che ha una grande occasione sui cui è attento Provedel. Finale nervoso con qualche scintilla che costa cara all'eroe del derby. Ammonito da diffidato Zaccagni salta il Napoli.

#Zaccagni senza scuse. Incomprensibile. Squadra lenta, sotto tono con molti elementi visibilmente stanchi.#LazioLecce — Marco Corsini (@Marc_Way) January 14, 2024

Se Sarri è furbo, toglie Zaccagni #LazioLecce — Gafranzo (@ga_franzo) January 14, 2024

Zaccagni vuole lasciare la lazio in dieci#LazioLecce — Elia Modugno (@argo979) January 14, 2024

45'- Altro fallo di Zaccagni su Gendrey che reagisce. Ammoniti tutti e due;

44'- Pellegrini punta senza successo Oudin, e poi commette fallo sull'esterno giallorosso;

41'- Cross di Gendrey deviato da Luis Alberto. Angolo per il Lecce;

Il Lecce cerca il goal del vantaggio ma si resta sullo 0-0 ? #LazioLecce pic.twitter.com/ekUdltXElc — Lega Serie A (@SerieA) January 14, 2024

36'- Lancio lungo fuori misura di Rovella per Guendouzi;

33'- Grande occasione per il Lecce: Almqvist mette in mezzo, il pallone arriva a Kaba che calcia trovando la pronta risposta di Provedel

La Lazio non trova il ritmo

Stamo a fà sembrá forti Baschirotto e Gallo #lazio #laziolecce — ninjalaziale ? (@ninjalaziale) January 14, 2024

#LazioLecce Provare Kamada al posto di felipe secondo tempo no ? — NaotoDate (@Naoto31337) January 14, 2024

Sveglia rega che questa non è la settima squadra di Roma. Questi giocano a calcio. #LazioLecce — Öizàl Èjåd (@imperatoreMCM) January 14, 2024

31'- Cross pericoloso di Gendrey, si rifugia in calcio d'angolo Marusic;

29'- Dribbling non riuscito di Zaccagni che poi commette fallo su Gendrey;

Gabarron noooooooo #LazioLecce — Marte il pianeta (@RenziRicca) January 14, 2024

#LazioLecce #Patric poteva rendere omaggio a #Beckenbauer facendosi fasciare spalla ma preferisce uscire. Occasione persa. — Sit Out (@Andrea_82b15) January 14, 2024

25'- Isaksen sbaglia l'assist per Felipe Anderson col brasiliano tutto solo al centro dell'area;

24'- Esce lo spagnolo, entra Romagnoli;

23'- Gioco fermo. Patric non ce la fa e chiede il cambo

22'- Fallo di Patric su Gonzalez;

20'- Fischiato una punizione per la Lazio per fallo di Almqvist su Patric;

18'- Fallo di Zaccagni su Gendrey;

13'- Luis Alberto col tacco serve Isaksen da dentro l'area, il danese con la punta non sorprende Falcone;

12'- Oudin verticalizza per Krstovic che calcia col destro, para Provedel;

9'- Fallo di Gendrey su Felipe Anderson. Punizione stile corner corto per la Lazio;

Ferrieri Caputi alla prima all'Olimpico. I commenti sui social

Ma si dice arbitra o arbitressa? #laziolecce — Stefano (@playloud1971) January 14, 2024

#LazioLecce arbitrata da una donna.

Ed il ragionamento sorge spontaneo:

Vista la scarsità professionale degli arbitri di serieA, perché non li sostituiscono con qualche donna in più?

Anche a livello di polemiche e proteste la situazione potrebbe migliorare.

Cosa ne pensate? — Lu (@vi_dico) January 14, 2024

7'- Fallo di Rovella su Krstovic;

5'- Tiro di Oudin sporcato in corner da Patric;

3'- Felipe Anderson nello spazio, pallone troppo lungo per Guendouzi. Rinvio dal fondo per il Lecce;

1'- Inizia la partita. Lazio che attacca da Curva Nord a Curva Sud;

Prima dell'inizio della partita l'Olimpico biancoceleste saluta e supporta con striscioni e messaggi sui maxischermi l'ex allenatore dello scudetto Eriksson che ha confessato di avere il cancro. Questo il testo del massaggio dei tifosi laziali: "La battaglia è iniziata. Mr. Sven siamo con te!

Intanto la Lazio scende in campo per il riscaldamento

I tifosi biancocelessti puntano su Felipe Anderson

che possa tornare quel Felipe Anderson centravanti lì ?? #LazioLecce pic.twitter.com/RTiBK0xQ2T — ???™ 124 ??? (@spritzelazio) January 14, 2024

Maurizio Sarri contro i giallorossi pugliesi cambia formazione rispetto al match contro la Roma. Il tecnico rispolvera Luis Alberto dal 1' ma perde Castellanos per infortunio. Ciro Immobile si accomoda in panchina. Ecco l'undici titolare:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.

D'Aversa si mette a specchia ma con tante assenza dovute alla Coppa d'Africa.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Oudin.