Lazio-Lecce 2-2: Milinkovic riprende Oudin al 95esimo. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per due a due all'Olimpico contro il Lecce. I biancocelesti continuano a dilapidare tutto il vantaggio che avevano accumulato nella corsa per la Champions League. La squadra di Sarri è in un calo fisico evidente e all'Olimpico i pugliesi mettono in mostra una gamba e una forma atletica invidiabile. A salvare la Lazio dal quarto ko nelle ultime cinque partite ci pensa Milinkovic-Savic con la sua unica giocata positiva della serata. Biancocelesti che salgono a quota 65 e che potrebbero scivolare al quarto posto in caso di vittoria dell'Inter col Sassuolo.

Lazio-Lecce, la cronaca

Al 21esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore al Lecce per fallo di Hysaj su Blin. Dal dischetto va Strefezza che angola troppo e calcia fuori. Al 34esimo la Lazio passa in vantaggio con Ciro Immobile. Il capitano laziale ritorna al gol su assist di Luis Alberto e col mancino batte Falcone. Al 43esimo altra grande palla di Luis Alberto stavolta per Milinkovic-Savic, strepitoso Falcone col piede ad evitare il gol. Al secondo minuto di recupero del recupero il Lecce pareggia con un mancino chirurgico di Oudin. Al 50esimo Banda vince un rimpallo e calcia verso la porta, devia Provedel. Al 51esimo i salentini ribaltano il campo rubando palla a Luis Alberto e il risultato con Oudin che col destro dal limite trova l’angolino. Al 74esimo un traversone di Milinkovic per poco non beffa Falcone. Al 76esimo il portiere giallorosso è bravissimo a respingere su una bella giocata di Immobile. All'80esimo colpo di testa del capitano laziale, debole para Falcone.All'87esimo gran giocata di Pedro che libera il mancino, ma centrale. Al 92esimo l'ex Barcellona calcia col destro ma trova il palo. Al 95esimo il pareggio della Lazio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 5,5, Romagnoli 6, Hysaj 5 (dal 58’ Pellegrini6); Marcos Antonio 5,5 (dal 73’ Basic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5,5 (dal 58’ Pedro 6), Immobile 7, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6,5 (dal 77' Romagnoli s.v.), Baschirotto 5, Umtiti 6, Gallo 6; Blin 6 (dall'82' Heògason 5), Hjulmand 7, Oudin 8; Strefezza 5,5 (dal 77' Gonzalez s.v.), Colombo 6 (dal 68’ Ceesay 6), Banda 6,5 (dal 68’ Di Francesco 6) . All.: Baroni 7

Marcatori: 34’ Immobile (L), 90'+5 Milinkovic-Savic (LA); 45’+2, 51’ Oudin (LE)

Ammoniti: Lazzari (LA), Pellegrini (LA), Milinkovic-Savic (LA); Banda (LE), Oudin (LE), Falcone (LE), Blin (LE), Gonzalez (LE)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Ancora lontano dall'essere il migliore Immobile, il capitano laziale lotta come un leone. L'ultimo ad arrendersi.

Zaccagni 5,5: Oggi sottotono, sono mancati i suoi strappi.

Luis Alberto 5,5: Primo tempo da migliore in campo con palloni geniali come l'assist per immobile. Perde però il pallone da cui nasce il gol vittoria leccese.

Hysaj 5: Ingenuo nel regalare il rigore al Lecce. Sbaglia praticamente tutto.