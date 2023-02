Lazio, le condizioni di Pedro e Milinkovic-Savic

La Lazio ha vinto e convinto contro la Salernitana ritrovando la verve in zona realizzativa di Ciro Immobile che all'Arechi ha messo a segno la rete 190 e 191 in Serie A (ottavo bomber all time del campionato). A Salerno non ha preso parte alla partita Milinkovic e Pedro è uscito malconcio dopo un duro scontro.

Le parole di Rodia

Nel post gara ha parlato Rodia, il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste che ha fatto il punto sulle condizioni di Pedro e Milinkovic-Savic: "Pedro ha preso una botta importante al naso, siamo riusciti a tamponare per fargli finire la partita. Vedremo nelle prossime ore se sarà solo una contusione o meno. Milinkovic non era in grado di giocare, il fatto è isolato e circoscritto".

Le condizioni di Pedro e Milinkovic

Pedro durante il primo tempo in un tentativo di dribbling ha subito un duro colpo da Bronn. Il contrasto ha costretto lo spagnolo a giocare con una fasciatura evidente e importante il giocatore, che nonostante le condizioni non perfette non ha abbandonato il campo risultato fra i migliori. Il campione ex Barcellona nel post partita ha dichiarato: "Sto un po? ancora male, sento molto dolore al naso e alla testa, ho perso molto sangue. Difficile così respirare, ma volevo essere a disposizione e aiutare la squadra". Nelle prossime Pedro sarà sottoposto a degli esami per capire meglio l'entità dell'infortunio e se dovrà indossare una maschera protettiva nelle prossime uscite.

Poca preoccupazione per Milinkovic. Il serbo è stato vittima di una gastrointerite che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca all'Arechi. Niente preoccupante dunque per il serbo che può tornare già a disposizione nella sfida di ritorno contro il Cluj.

Gli altri infortunati

In casa Lazio continuano il loro percorso di recupero Radu ma soprattutto Romagnoli. Il leader della difesa biancoceleste si è infortunato durante la partita contro l'Atalanta rimediando una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra. Romagnoli salterà il Cluj e sarà assente anche nella 24esima giornata contro la Sampdoria. Il difensore punta a rientrare per la sfida del 3 marzo contro il Napoli.