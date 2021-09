Lazio, derby a rischio per Manuel Lazzari

C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Manuel Lazzari. Il terzino di Maurizio Sarri ha lasciato per infortunio il campo nel primo tempo della partita contro lo Spezia. L'ex Spal aveva iniziato alla grande questo campionato trovando pure un gol contro l'Empoli, nell'esordio vincente per biancocelesti in campionato

Le condizioni di Lazzari

Per Lazzari si teme un'elongazione al polpaccio destro. Se questa diagnosi fosse confermata dagli esami clinici il terzino andrebbe verso un mese di stop forzato. Un lungo periodo che costringerebbe Lazzari a saltare Milan, Cagliari, Torino, il derby contro la Roma del 26 settembre in campionato, e il Bologna in campionato, più il Galatasaray e il Lokomotiv Mosca in Europa League.

Le alternative

Per sostituire Lazzari infortunato, Sarri ha diverse alternative. La prima, e la più naturale, si chiama Adam Marusic. Il montenegrino è il sostituto naturale di Lazzari ed è stato proprio lui a sostituirlo contro lo Spezia. Le altre opzioni si chiamano Patric (schierato da centrale nella seconda giornata), oppure l'inserimento di Radu nell'undici iniziale con il dirottamente sulla destra dell'albanese Hjsay.