Da Sarri a Tudor: Kamada si gioca il suo futuro alla Lazio

Prima di Pasqua Igor Tudor farà il suo esordio sulla panchina della Lazio contro la Juventus. Il nuovo corso del croato inizierà dal suo passato e questo finale di stagione determinerà il futuro di tanti biancocelesti. Fra questi anche quello di Kamada, che con Sarri sembrava già segnato.

Kamada con Sarri

Kamada arrivato la scorsa estate a Formello è stato fino a questo punto della stagione un corpo estraneo della Lazio. Il giapponese infatti è finito nel dimenticatoio con Sarri, nonostante un avvio da titolare. Le prestazioni dell’ex Leverkusen non hanno convinto l’ex tecnico che lo ha accantonato in panchina. Per il centrocampista sono 28 le presenze (e un gol) fra campionato e coppe per un totale di 1.124 minuti.

Kamada con Tudor

Con l’arrivo di Tudor l’avventura di Kamada può cambiare. Il giapponese non è entrato nei meccanismi di Sarri che ne privava la fantasia e la libertà di movimento in nome dei suoi schemi e tatticismi. Con il nuovo allenatore per Kamada ci sarà più possibilità di inserimento e più ruoli da coprire. Infatti il centrocampista dovrebbe trovare spazio sulla trequarti per poter sfruttare i suoi tempi di inserimenti e all’occorrenza in mezzo al campo. Tutte qualità che non è riuscito a mettere in luce dal suo arrivo nella Capitale.

Il futuro di Kamada

Con Sarri in panchina il futuro di Kamada era segnato. Il centrocampista infatti in scadenza a giugno avrebbe lasciato sicuramente Formello a parametro zero (così come è arrivato, ndr). Adesso però le cose potrebbero cambiare. Una centralità nel nuovo corso biancoceleste e una qualità maggiore nelle prestazioni potrebbero portare Lotito ad offrire il rinnovo al classe ’96. Due mesi dunque delicati per Kamada e il continuo della sua avventura alla Lazio ancora da scrivere.