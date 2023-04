Lazio-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 8 aprile alle ore 20:45 la Lazio sfiderà all’Olimpico la Juventus per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti dopo la vicenda plusvalenze per vie di operazioni sospette con tanto di sequesti di documenti da parte della Guadia di Finanza, arrivano alla sfida da secondi in classifica con 55 punti, bianconeri settimi con 44 punti dopo il -15 ricevuto per penalizzazione. Le due squadre si sono già affrontate due volte in questa stagione nel match dell’andata, ultima partita del 2022, terminata con una vittoria netta della Vecchia Signora per tre a zero e nei quarti di finale di Coppa Italia con vittoria juventina con un grave errore di Luis Maximiano.

Lazio-Juventus, le ultime di formazione

La grande novità in casa Lazio riguarda la presenza di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è completamente recuperato e dopo l’impiego part-time contro il Monza, è pronto a tornare titolare. Il 17 laziale guiderà l’attacco completato da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo presenti Milinkovic-Savic e Luis Alberto, nonostante la screzio con Sarri nell’ultima giornata. Vertice basso del centrocampo a tre biancoceleste Vecino in leggero vantaggio su Cataldi. In difesa torna Marusic a destra dopo la squalifica post derby con Hysaj a sinistra e Lazzari in panchina. Al centro della retroguardia biancoceleste la coppia titolarissima Romagnoli-Casale. Provedel in porta.

Allegri cambia qualcosa dopo l’impegno in Coppa Italia. In porta torna l’ex Roma Szczesny, esterno destro De Sciglio. Alex Sandro sfida Gatti per un posto in difesa. In attacco con Di Maria uno fra Vlahovic e Milik, con l’ex Napoli che potrebbe essere la sorpresa. Squalificato Kean.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All.: Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita

La partita Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. . Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il big match fra biancocelesti e bianconeri sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.