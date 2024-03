Lazio-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 30 marzo alle ore 18:00 la Lazio ospiterà la Juventus all’Olimpico per la partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Sarà il debutto sulla panchina biancoceleste per Igor Tudor (ex giocatore dei bianconeri, ndr) subentrato a Sarri che ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l’Udinese e dopo che Martusciello ha guidato la squadra nel derby regionale contro il Frosinone.

Lazio-Juventus, le ultime di formazione

Tudor perde Manuel Lazzari. L’esterno infatti si è fermato per un problema muscolare durante l’allenamento e salterà la partita. Al suo posto nel 3-4-2-1 pensato dal croato, ci sarà Felipe Anderson a tutta fascia, mentre a sinistra agirà Marusic. Sulla trequarti spazio a Zaccagni e Luis Alberto, con Kamada inizialmente in panchina. In mediana certo del posto Guendouzi, al suo fianco più Vecino che Cataldi. In attacco Immobile è in leggero vantaggio su Castellanos. Inedito trio difensivo composto da Romagnoli, Gila e Casale. In porta assente per infortunio Provedel, al suo posto confermato Mandas.

Nella Juventus mancheranno Vlahovic e Milik. Attacco bianconero affidato alla coppia Chiesa e Kean. In cabina di regia Locatelli, guida la difesa Bremer. In porta c’è l’ex Roma Szczesny.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All.: Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone