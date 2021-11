Giuliano Giannichedda: "Milinkovic uomo decisivo. Alla Lazio ho vissuto anni bellissimi"

"Roma è meravigliosa ma se la pulissero un pò di più sarebbe ancora più bella". Parla così Giuliano Giannichedda, doppio ex di Lazio e Juventus, trasferitosi nella Capitale dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. L'ex centrocampista che ha vissuto il passaggio dall'era Cragnotti a quella Lotito ha vestito la maglia biancoceleste per quattro stagioni, dal 2001 al 2005 collezionando 138 presenze e 1 gol (che valse i tre punti contro il Perugia stagione 2003/2004) e alzando la Coppa Italia 2004. Attualmente vive nel quartiere Fleming con la sua famiglia e lavora sempre nel mondo del calcio.

Sabato si gioca Lazio-Juve con assenza importanti da una parte e dall'altra, come Immobile e Dybala. Che partita sarà?

Sarà una bella partita, difficile per entrambe perchè la Juve attardata in classifica non può sbagliare mentre la Lazio da partite come queste che può capire quale ruolo potrà avere in questo campionato. Ovviamennte dispiace non avere le formazioni al 100%, quando si affrontano due grandi squadre è sempre bello vedere entrambe le rose al completo.

Quindi più pesante l’assenza di Immobile o di Dybala?

Per come sono messe Lazio e Juve direi alla pari. Immobile è il terminale offensivo fondamentale. La sua importanza nella Lazio va oltre ai gol perchè sa fare delle partite contro le squadre importanti, ti allunga le difese avversarie, va in profondità. Dybala, con questa Juve che perso il calciatore più forte in estate, ovvero Cristiano Ronaldo, si deve un pò sobbarcare la responsabilità sulle proprie spalle e senza di lui la Juventus diventa più prevedibile. L'argentino è il giocatore più bravo ed estroso fra i bianconeri che ha permesso alla squadra di fare le ultime partite in maniera convincente. Bisognerà capire come gli allenatori riusciranno a sopprerire alla mancanza di questi campioni.

Da ex centrocampista, il centrocampo della Lazio è superiore rispetto a quello della Juventus?

Superiore forse è un'esagerazione. Quello della Lazio è un centrocampo che, al di là della presenza di Leiva o Cataldi, gioca insieme da tanto tempo in cui ci sono meccanismi già oliati. C’è Luis Alberto che porta tanta qualità e Milinkovic che alla qualità aggiunge anche quantità e inserimento. Quello della Juve è composta da ottimi giocatori ma Allegri sta ancora cercando quelli che possono dare maggiori garanzie. Adesso ha scalato le gerarche McKennie ma il centrocampo bianconero è ancora da formare. Prima Allegri riuscirà a risolvere questo problema in mezzo al campo prima la Juve risalirà la china. Il centrocampo è fondamentale se vuoi fare grandi cose.

Chi saranno gli uomini decisivi di Lazio-Juventus?

In caso di recupero di Dybala, direi lui per i bianconeri. Per la Lazio, vista l'assenza di Immobile dico Milinkovic-Savic che sa come far male alla Juventus.

A che punto è il lavoro di Sarri?

La programmazione secondo me procede bene. Sarri è entrato in un meccanismo di gioco diverso e sappiamo quanto sia maniacale sotto l'aspetto della tattica e la cosa sta riuscendo. Non si può chiedere subito quella continuità che aveva nelle altre squadre perché la Lazio ha giocato per tanti anni in un modo completamente diverso. C’è bisogno di tempo ma già si vede la mano di Sarri. Queste partite contro le big faranno vedere se la Lazio potrà arrivare in alto e dare fastidio alle prime.

Il tuo Lazio-Juve del cuore?

Sicuramente quello della finale di Coppa Italia. Quando vinci un trofeo contro la Juve, ma in generale vinci è sempre bello. È una partita che ricordo con tanto orgoglio e piacere.

Che ricordi hai del tuo trasferimento alla Lazio e dei tuoi anni in biancoceleste?

Sono stati 4 anni pieni di soddisfazioni. Arrivavo dall'Udinese dove dopo i primi anni di salvezza giocavamo in Coppa Uefa e passai alla Lazio di Cragnotti che lottava per lo scudetto, che andava in Champions League. Aumentano le responsabilità ma anhe la soddisfazione perchè fai parte di un top club. Questo vuol dire che viene apprezzato il tuo lavoro, che c'è stata una crescita nella tua ambizione. L'impatto difficile è stato passare dallo stadio dell'Udinese con 20-25mila persone a giocare davanti ai 60mila dell'Olimpico, ma alla fine vuoi giocare solo queste partite con lo stadio pieno perchè i tifosi ti danno tanta carica. Ma è stato bello anche vivere la ricostruzione alla Lazio con il passaggio da Cragnotti a Lotito. Sono stati 4 anni bellissimi in cui conservo più bei ricordi che partite da dimenticare.

Come hai vissuto il passaggio da Udine alla Capitale?

Mi sono fermato a vivere a Roma e questo la dice lunga su come mi sia trovato bene con la città e coi tifosi. Udine è molto bella ma è a misura d'uomo, Roma è una metropoli, una città bellissima in cui ogni giorno puoi apprezzare una cosa nuova dalle piazze ai musei, trovi qualunque cosa. La Capitale d'Italia è meravigliosa...certo se la pulissero un pò di più sarebbe ancora più bella.

Adesso vivi nello stesso quartiere in cui vivevi da calciatore?

Si vivo a Fleming, un quartiere centrale che ti consente di stare in città ma è comodo a livello logistico. È un quartiere con tanti ex e attuali giocatori laziali, da cui è comodo raggiungere Formello.

Domanda d'obbligo, piatto preferito della cucina romana?

Gricia. La mezza manica alla gricia fatta bene non si batte.

Attualmente cosa fa Giannichedda?

Adesso lavoro in Lega Nazionale Serie D. Faccio il selezionatore dell’Under 19 e Under 18 Serie D.

Nella tua esperienza in panchina ti senti più vicino al gioco di Sarri o a quello di Allegri?

Dipende da che squadre hai e da cosa cerchi da parte dei giocatori. Sarri è un allenatore che punta sull’organizzazione di gioco mentre Allegri punta più sui giocatori. Ci sono momenti in cui hai delle squadre a cui devi dare importanza ai giocatori altri in cui devi andare a schematizzare quello che fai. Secondo me la soluzione migliore sarebbe trovarsi a metà strada.