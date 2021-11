Lazio-Juventus: Immobile verso il forfait. Sarri pensa al falso nueve

Ciro Immobile alza, quasi, bandiera bianca. Il miglior bomber all time della Lazio molto difficilmente prenderà parte alla grande sfida di sabato 20 novembre allo Stadio Olimpico contro la Juventus. L'ex Sarri studia quindi le alternative per il suo attacco, che non sono molte.

Le parole di Immobile

Ad annunciare il probabile forfait è proprio Immobile. Il capitano della Lazio infatti ha parlato dopo la presentazione del match amichevole "Fratelli tutti" fra la World Rom Organizzation e la Squadra del Papa. Il bomber laziale ha detto che un suo recupero pare molto difficile anche se ci proverà. Immobile al momento è ai box causa un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le sfide di qualificazione della Nazionale.

Le soluzioni di Sarri

Maurizio Sarri per la partita contro la sua ex squadra non ha tantissime opzioni per sostituire il numero 17 biancoceleste. Il sostituto di Immobile, sulla carta è Muriqi ma il kosovaro non offre garanzie, anzi. Quando è stato chiamato in causa ha deluso e per lui si fa probabile una cessione a gennaio (ritorno in Turchia). Ecco quindi che Sarri pensa a Pedro come terminale offensivo del suo tridente. L'ex Roma sta disputando un'ottima stagione condita da 4 gol (uno proprio nel Derby) e 2 assist. L'accentramento dello spagnolo garantirebbe un posto da titolare contro i bianconeri a Mattia Zaccagni, arrivato in estate dall'Hellas Verona ma che ancora, causa tanti infortuni, non si è potuto mettere in mostra in maglia Lazio. Felipe Anderson-Pedro-Zaccagni: saranno loro a guidare l'attacco biancoceleste contro la Juventus, salvo un miracolo sportivo di Immobile che al momento sembra da escludere.