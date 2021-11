Lazio-Juventus: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 20 novembre alle ore 18 la Lazio torna in campo dopo la sosta delle nazionali. La squadra di Sarri ospiterà la Juventus per uno dei big match della 13esima giornata. In casa biancoceleste però si sorride amaro: Sarri perde un big ma recupera il suo sostituto.

Lazio-Juventus, le ultime di formazione

Per la sfida contro la Juve, l’ex Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha un problema al polpaccio che lo ha costretto pure a saltare le partite della Nazionale. Gli ultimi esami a cui si è sottoposto hanno notato una riduzione dell’edema al polpaccio ma escludono un suo recupero per il big match. Il suo sostituto sarà Pedro che ha recuperato dopo scontro di gioco in allenamento con Radu. Sarri a questo punto si affiderà a Felipe Anderson e Zaccagni larghi nel tridente e Pedro da falso nueve. A centrocampo nessun dubbio: dentro Luis Alberto, Milinkovic e Cataldi. In difesa la buona notizia per Sarri è il recupero di Lazzari che agirà a destra con Hysaj a sinistra, vista l’indisponibilità di Marusic positivo al Covid. Al centro Luiz Felipe e Acerbi, con Reina in porta.

La Juventus non avrà Bernardeschi, Chiellini e probabilmente anche Dybala, tutti e tre infortunati con le nazionali. L’argentino può recuperare per la panchina, ma è da escludere una sua presenza dal primo minuto. L’attacco sarà dunque guidato da Morata supportato da Chiesa. In difesa al fianco di Bonucci ci sarà De Ligt, mentre Cuadrado giocherà a centrocampo. In porta l’ex Roma, Szczesny.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Allegri.

Lazio-Juventus, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Dunque il big match dell’Olimpico sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, o su tablet e smartphone, oppure collegando il televisore con TIMVISION BOX, ad una console o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.