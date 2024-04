Coppa Italia, Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali

Allre ore 21:00 il fischio d'inizio di Lazio-Juventus partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I biancocelesti per arrivare in finale dovranno vincere con tre gol di scarto, vista la sconfitta per due a zero dell'andata.

Tudor cambia diversi uomini nell'undici iniziale biancoceleste. Convocato ma in panchina Ciro Immobile, ancora Castellanos in attacco. Torna Guendouzi dal 1'-

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Hysaj; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

Qualche modifica di formazione per Allegri che rispolverà per l'occasione Alex Sandro in difesa. Confermato in attacco il tandem Vlahovic più Chiesa.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.