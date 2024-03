Lazio-Juventus 1-0: Marusic decisivo allo scadere, Mandas una sicurezza

La Lazio batte per uno a zero la Juventus all'Olimpico. Successo pesante per il morale e non solo per la squadra biancoceleste e che arriva al 93esimo grazie al colpo di testa dell'uomo che non ti aspetti, Adam Marusic. Un debutto coi fiocchi per Igor Tudor, alla prima sulla panchina biancoceleste, che blinda la difesa che non soffre quasi mai (super Mandas nell'unica occasione della Juve) e che trova nuovi schemi offensivi, ancora da rodare. Ottimo nuovo inizio per la Lazio che in una settimana fra Coppa Italia e Derby si gioca la stagione.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Gila; Kamada (dall’80’ Guendouzi), Cataldi (dall’80’ Vecino); Felipe Anderson, Pedro (dal 57’ Isaksen), Zaccagni (dall’84’ Luis Alberto); Castellanos (dal 57’ Immobile). All.: Tudor

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso (dal 63’ Weah), Miretti (dal 46’ McKennie), Locatelli, Rabiot, De Sciglio (dal 46’Iling); Kean (dall’80’ Sekulov, Chiesa (dal 68’ Yldiz). All.: Allegri

Marcatori: 93' Marusic (L)

Ammoniti: Immobile (L); Iling (J), Weah (J)

Arbitro: Colombo

Le pagelle di RomaToday

Mandas 7: Reattivo il portiere biancoceleste a negare il gol a Chiesa nel primo tempo con un super intervento.

Marusic 7: L'eroe di giornata. Soffre Chiesa nel primo tempo ma nella ripresa è l'uomo più pericoloso della Lazio. Nel finale, allo scadere trova il colpo di testa da tre punti e regala la vittoria a Tudor al debutto sulla panchina.

Casale 6: Attento e preciso.

Romagnoli 6: Pulito negli interventi, ha la meglio sugli attaccanti bianconeri.

Gila 6,5: Da terzo e mezzo della difesa se la cava benissimo. Bravo in chiusura con scivolate importanti, bene in fase di spinta.

Kamada 5,5: Quantità ma con poca qualità. Sbaglia tanto. (dall’80’ Guendouzi 6,5: Entra con la voglia di incidere e si vede. Pennella l'assist per il colpo di testa di Marusic nel finale).

Cataldi 6: Detta ordine in mezzo al campo. (dall’80’ Vecino s.v.)

Felipe Anderson 6: Parte molto bene, cala nella ripresa ma resta pur sempre una prova positiva.

Pedro 6: Tanto impegno e voglia per lo spagnolo che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Partita onesta e di volontà. (dal 57’ Isaksen 5,5: Non trova ritmo).

Zaccagni 6: Quando si accende crea sempre qualche scompiglio. Non trova la giocata vincente (dall’84’ Luis Alberto s.v.)

Castellanos 5,5: Tudor lo lancia titolare ma lui delude. L’argentino non riesce a pungere la difesa bianconera. (dal 57’ Immobile 6: Entra con voglia di cambiare le sorti della partita. Non ha occasioni personali ma si mette a servizio della squadra con assist e sponde importanti).

Tudor 7: La Lazio ha uno spirito nuovo e tante idee nuove. Difensivamente perfetta, c'è da migliorare ovviamente la fase offensivo. L'inizio è pero super.