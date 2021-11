Lazio-Juventus 0-2 | Bonucci dal dischetto punisce Sarri. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde in casa contro la Juventus per 2 a 0 per via di una doppietta su rigore di Leonardo Bonucci. La squadra di Sarri gestisce il pallone per buona parte della partita ma non è mai davvero pericolosa. L’assenza di Immobie (premiato nel prepartita) era pesante e si sapeva, la partita contro i bianconeri lo ha provato ancora una volta,dimostrando le lacune in rosa della squadra. Un vice-Immobile va assolutamente trovato, l’esperimento Pedro falso nueve è fallito, e Muriqi si è dimostrato ancora una volta non all’altezza. La Lazio con questa sconfitta è raggiunta in classifica proprio dalla Juventus a 21 punti.

La cronaca di Lazio-Juventus

Minuto clou del primo tempo il 23esimo. Cataldi interviene in scivolata dentro l’area di rigore e prende Morata. L’arbitro dopo revisione al Var concede il rigore alla Juventus. Dal dischetto Bonucci non sbaglia. L’unico che prova a rendersi pericoloso nei biancocelesti è Milinkovic. Il serbo ci prova su puzione e dalla distanza ma non impegna più di tanto Szczesny. Nella ripresa è sempre lui a mettere un pallone d’oro sulla testa di Muriqi che spreca. La Juventus lascia la gestione del pallone ai biancocelesti e sempre dal dischetto raddoppia e sempre con Bonucci. L’arbitro questa volta non ha dubbi: Reina prima esce a vuoto su Chiesa che lo salta, poi il portiere torna sul 22 bianconero e lo atterra. Nessun dubbio sulla decisione dell’arbitro ma il doppio errore di Reina è pesantissimo e compromette la partita della Lazio. Al fischio finale il risultato è Lazio-Juventus 0-2.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Reina 4,5; Lazzari 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5,5; Milinkovic 6,5, Cataldi 5 (dall’84’ Basic s.v.), Luis Alberto 5; Pedro 6, Felipe Anderson 5 (dal 75’ Moro 5,5), Zaccagni 5,5 (dal 64’ Muriqi 5). All.: Sarri 5,5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo s.v. (dal 15’ Kulusevski 6,5), Bonucci 8, De Ligt 6; Cuadrado 6,5, McKennie 6, Locatelli 6 (dall’89’Bentacur s.v.), Rabiot 6,5, Pellegrini 6,5; Chiesa 7, Morata 6,5 (dal 74’ Kean 6,5). All.: Allegri 7

Marcatori: 23’ rig, 83’ rig. Bonucci (J)

Ammoniti: Hysaj (L), Reina (L), Luis Alberto (L); Cuadrado (J)

Arbitro: Di Bello

I top e flop biancocelesti

Milinkovic 6,5: L’unico biancoceleste che prova a rendersi pericoloso. Nel primo tempo si mette in proprio ma scalfisce Szczesny. Nella ripresa regala un pallone d’oro a Muriqi che però spreca.

Reina 4,5: Il portiere spagnolo commette due errori gravi vista la sua esperienza, che chiudono la partita. Entrambi sulla stessa azione, quella del rigore. Prima calcola malissimo la traiettoria del pallone ed esce a vuoto e nel tentativo di rimontare atterra Chiesa. Disastroso.

Felipe Anderson 5: Non è il solito funambolo e trascinatore biancoceleste. Il brasiliano è impreciso, mai pericoloso e non salta mai l’uomo facendo fare un figurone a Luca Pellegrini. Ad un quarto d’ora giustamente Sarri lo tira fuori. La peggior partita dal suo ritorno.

Cataldi 5: Non il solito lucido Cataldi. Questa sera sbaglia i suoi soliti lanci, male soprattutto in fase difensiva. È lui che commette il fallo da rigore nel primo tempo.

