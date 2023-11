Ecco Isaksen: il danese conquista Sarri

Nella serata perfetta di Champions League della Lazio che ha conquistato gli ottavi di finale con una giornata di anticipo ha brillato la stella di Isaksen. L’attaccante danese infatti, dopo un inizio di stagione complicato è stato protagonista di un’ottima gara contro il Celtic.

La partita

Contro il Celtic a sorpresa, Isaksen è stato lanciato dal 1’ da Sarri. Complice anche l’infortunio di Zaccagni, il danese è sceso in campo da titolare giocando un discreto primo tempo, ad intermittenza. Nella ripresa, Sarri ha confermato la fiducia all’attaccante togliendo dal campo uno spento Felipe Anderson e l’ex Midtjylland ha ripagato l’allenatore con una prestazione in crescendo. Varie serpentine e giocate interessanti, poi il tiro da cui nasce la prima rete di Immobile e infine l’assist per il capitano biancoceleste che ha chiuso l’incontro.

Isaksen verso la conferma?

La Lazio scenderà in campo contro il Cagliari sabato per la 14esima giornata di Serie A. Difficile il recupero di Zaccagni, con Pedro avanti con l’età e con un Felipe Anderson sottotono, Isaksen si candida per giocare ancora titolare. Il danese col suo mancino offre pure una soluzione diversa all’attacco della Lazio. Infatti giocando a destra, è solito rientrare per cercare la porta cosa che non fa Felipe Anderson (in scadenza a fine campionato) che sta vivendo una stagione complicata e col rinnovo ancora distante. Ecco allora che Isaksen può cambiare le gerarchie.

Sarri e Isaksen

Nella finestra di mercato, Sarri non aveva puntato Isaksen. L’allenatore infatti aveva chiesto a Lotito Domenico Berardi. La trattativa col Sassuolo però non è mai decollata col presidente biancoceleste che ha dirottato la sua attenzione sull’ala danese. Il classe 2001 fino ad ora ha giocato una partita intera soltanto contro gli scozzesi raccogliendo in totale fra coppa e campionato 340 minuti spalmate in 13 presenze. Adesso però Isaksen sembra essere l’esterno più in forma della Lazio e Sarri difficilmente ne farà a meno. Queste le parole del tecnico biancoceleste sul calciatore nel post Lazio-Celtic: “Isaksen aveva bisogno di tempo, ve lo avevo detto. Viene da un campionato diverso, un'alimentazione diversa, un clima diverso. Non conosce l'italiano anche se... le parolacce le ha imparate tutte”.