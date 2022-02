Alvaro Gonzalez: “Sorpreso dal risultato col Milan. Alla Lazio gli anni più belli della mia carriera”

Alvaro Gonzalez ha vestito la maglia della Lazio dal 2010 al gennaio 2015, e poi dal 2016 al gennaio 2017, vincendo la Coppa Italia contro la Roma nel 2013. Attualmente svincolato, a 37 anni si trova con la sua famiglia in Uruguay dove aspetta una chiamata per iniziare una nuova avventura. Sempre apprezzato dai tifosi biancocelesti per il suo impegno, anche se da lontano continua a seguire la Lazio e progetta di tornare presto a Roma.

Tata o Motorino quale soprannome preferisci?

In Uruguay mi chiamano tutti Tata, ma mi fa piacere e mi piace molto quello che mi hanno dato i tifosi laziali che hanno riconosciuto tutto quello che facevo in campo.

Allora Tata, terminata l’esperienza al Defensor Sporting che progetti hai?

Aspettare la chiamata di un’altra squadra. Ho ricevuto un’offerta da una squadra impegnata nella Copa Libertadores, ma ho preferito rimanere in Uruguay.

Quindi non torni a giocare in Italia?

Direi di no. Ho 37 anni e andare fuori adesso non è facile. Ormai sono tornato in Uruguay da quattro anni e la mia famiglia sta bene qua.

Parlando di Lazio, la squadra di Sarri è uscita in malo modo dalla Coppa Italia…

Si quando ho visto il risultato mi sono sorpreso. Non riesco a spiegarmi come possa essere successo. E poi una volta andati sul tre a zero a San Siro è difficile recuperare.

Una Lazio che vive di alti e bassi, ti sei dato una spiegazione?

La classifica dimostra che non è la squadra degli ultimi anni. I giocatori forti ci sono ma devono prendere fiducia, e soprattutto continuità che è la cosa più importante nel calcio. Non puoi fare una partita bene e l’altra male, serve stabilità nei risultati.

Parlando della tua esperienza, che cosa ha rappresentato per te la Lazio?

La Lazio mi ha fatto conoscere il calcio vero, l’alta competizione. Io avevo giocato nel Boca Juniors una delle squadre più importanti del mondo, ma alla Lazio ho trascorso gli anni più belli della mia carriera. Con i biancocelesti ho vissuto bellissime stagioni e sono cresciuto tanto sia da uomo che da calciatore.

Il tuo momento più bello con la Lazio?

Sicuramente il Derby di Coppa Italia vinto contro la Roma nel 2013.

Cosa ricordi di quella giornata?

Eravamo in fiducia, venivamo dalla semifinale vinta contro la Juventus. In finale è stata una vittoria meritata ma dura. Ricordo il cross deviato sul secondo palo e l’arrivo di Lulic e ovviamente la festa, il pullman a Ponte Milvio. Sapevamo che era una coppa speciale poi vinta all’Olimpico contro la Roma. Anche se la Lazio poi ha vinto altri trofei, quella Coppa Italia sarà ricordata sempre in maniera speciale.

Tu che li hai vissuti entrambi, è più caldo il Derby della Capitale o il Superclassico fra Boca Juniors e River Plate?

Sono due derby bellissimi e tutti e due caldi. La partita non si gioca solo la domenica ma tutta la settimana, i tifosi ti parlano sempre del derby. Sono partite dure, competitive forti e sai che dovrai dare tutto su ogni pallone. Ti confronti con avversari fortissimi e non puoi sbagliare perché senno te la fanno pagare. Sono partite in cui devi tirare fuori il meglio di te. Sono le mie partite preferite dove ho sempre dato il massimo.

Proprio la tua garra è sempre stata apprezzata dai tifosi laziali

Sì io ho sempre detto che puoi giocare bene o male una partita ma devi sempre giocare col cuore e lasciare tutto in campo. Io ho sempre dato tutto per la maglia e i tifosi laziali l’hanno visto e apprezzato. E così come loro hanno un bel ricordo di me io ce l’ho di loro. Se chiudo gli occhi vedo la Curva Nord e sento i loro cori. Quella laziale è una tifoseria bellissima.

Parlando della città come ti sei trovato dal passare dal Sudamerica a Roma?

Con la mia famiglia mi sono trovato subito bene in città, clima simile a quello in Uruguay, gente gentilissima. Sono stanto anche aiutato dai miei compagni di squadra da Muslera (uruguaiano pure lui, ndr) agli argentini Scaloni, Zarate, Bizzarri. Passavamo tanto tempo insieme in giro per la città.

Torni spesso a Roma?

Sì ogni tanto, abbiamo già in programma nei prossimi mesi di tornare a salutare i tanti amici che abbiamo lì.

Cosa ti piaceva fare nel tempo libero?

Mi piaceva tanto girare per la città.

Riuscivi a goderti il centro anche con tutti i tifosi che incontravi?

Sì c’è tanta empatia con la tifoseria laziale, ma anche con i tifosi della Roma. È vero che per il derby eravamo avversari, ma è sempre stata una rivalità sportiva e leale. Tanti tifosi romanisti mi dicevano: “Dai vieni alla Roma". Era bello, c’era rispetto.

In che zona vivevi?

Ho trascorso la maggior parte del tempo a Cortina d’Ampezzo. Poi al ritorno dal prestito col Torino, sono andato a Saxa Rubra posto comodo per andare a Formello.

E della cucina romana che mi dici?

È la cosa che più mi manca di Roma, lì si mangia veramente bene.

Piatto preferito?

Amo la pasta e dico la Carbonara. Tanta Roba.