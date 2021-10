Lazio-Inter 3-1 | Sarri batte Inzaghi in rimonta. Nel finale scoppia la rissa

La Lazio batte per 3 a 1 in rimonta l'Inter. Ciro Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic rendono amro il ritorno amaro di Simone Inzaghi all'Olimpico, accolto da applausi e cori nel pre-gara dalla Curva Nord. I biancocelesti, senza giocare una bella partita tecnicamente, con forza e rabbia ribaltano il risultato nella ripresa dopo il vantaggio nerazzurro di Perisic. Al fischio finale Luiz Felipe provoca Correa e parte una nuova rissa. Un bellissimo spettacolo sugli spalti, brutta scena sul campo al triplice fischio.

Primo tempo

È dell’Inter la prima occasione con l’ex Roma, Dzeko che di testa non trova lo specchio della porta. Ancora di testa nerazzurri pericolosi con l’ex, fischiato, dell’incontro De Vrij. La Lazio però è viva e risponde con una bella giocata di Felipe Anderson che mette in mezzo Pedro. Il tiro dello spagnolo è ribatutto da Skrniar e sulla respinta Leiva spara alto. Al 12esimo però la partita si sblocca. Hysaj colpisce Barella in area ed è calcio di rigore per l’Inter. Dal dischetto va Perisic che spiazza Reina. Occasionissima per la Lazio al 24esimo. Ancora un assist di Felipe Anderson per il solito inserimento di Basic, ma sul tiro dell’ex Bordeaux è reattivo Handanovic. Ci prova pure Immobile, ma il capitano biancoceleste di testa non trova la porta. Perisic al 34esimo con un gran sinistro da fuori area cerca la doppietta ma è bravissimo Reina ad opporsi con la mano di richiamo. La Lazio risponde con il suo migliore in campo, Felipe Anderson ma la serpentina del brasiliano termina con un sinistro debole e centrale. Così come il tiro di Basic poco dopo.

I primi 45 minuti si chiudono con l’Inter in vantaggio e in pieno possesso della partita, con una superiorità evidente sulle corsie esterne. Le sortite offensive laziali portano tutte la firma di Felipe Anderson.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’Inter in avanti e con Barella che sfiora il gol. Al 64esimo la Lazio trova il pareggio con il solito Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste dal dischetto è glaciale e batte Handanovic. Il rigore è stato assegnato per un fallo di mano di Bastoni. Al 78eismo grande azione dell’Inter con Correa che serve Darmian, l’ex Milan che mette un pallone d’oro in mezzo ma Dumfries arriva in ritardo. All’81’ la Lazio ribalta il risultato fra le polemiche nerazzurre. Dimarco resta giù per un contrasto ma i biancocelesti continuano a giocare. Ciro Immobile in contropiede salta Skriniar e tira, Handanovic para e sulla respinta Felipe Anderson segna. Al gol scoppia la rissa. Coinvolti, Lautaro, Handanovic, Milinkovic. Irrati estrae diversi cartellini per calmare gli animi. La Lazio nel recupero chiude la partita trovando il terzo gol. Milinkovic-Savic sale più in alto di tutti e di testa fa partire la festa biancoceleste.

Dopo un brutto primo tempo la Lazio con rabbia ribalta la partita nella ripresa e legittima la vittoria. Al triplice fischio Luiz Felipe salta su Correa e scatta una nuova rissa in mezzo al campo.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj (dal 66’ Lazzari); Basic (dal 66’ Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Leiva (dall’85’ Cataldi); Felipe Anderson (dall’85’ Akpa Akpro), Immobile, Pedro (dal 75’ Zaccagni). Allenatore: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 66’ Dumfries); Darmian, Gagliardini (dal 67’ Vecino), Barella (dall’86’ Calhanoglu), Brozovic, Dimarco; Perisic (dal 67’ Correa), Dzeko (dal 75’ Lautaro). Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: 64’ Immobile (L), 81’ Felipe Anderson (L) 91’ Milinkovic-Savic (L); 12’ Perisic (I);

Ammoniti: Basic (L), Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L); Gagliardini (I), Bastoni (I), Lautaro (I), Dumfries (I), Correa (I), Darmian (I)

Espulsi:

Arbitro: Irrati

