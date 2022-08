Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Lazio attende davanti a quasi 50mila tifosi l'Inter allo Stadio Olimpico. Infatti i biancocelesti venerdì 26 agosto alle ore 20:45 ospiteranno i nerazzurri dell'ex Inzaghi per la terza giornata di Serie A. Maurizio Sarri per la seconda uscita casalinga della stagione recupera Pedro e ritrova dopo la squalifica Maximiano.

Lazio-Inter, le ultime di formazione

Buone notizie per Sarri che ha pienamento recuperato Pedro. Lo spagnolo subentrato contro il Torino, si candida ad una maglia da titolare contro l'Inter a discapito di Felipe Anderson, per completare il tridente con Immobile e Zaccagni. A centrocampo certi del posto Cataldi e Milinkovic-Savic, corsa a tre per l'ultimo posto a disposizione fra Luis Alberto, Vecino e Basic. Al momento in leggero vantaggio c'è proprio l'uruguaiano ex dell'incontro. In difesa confermato il tandem Patric-Romagnoli, mentre terzini agiranno Lazzari e Marusic, in attesa di sbloccare la difficile trattativa per Reguilon. Non sarà della partita Acerbi fuori rosa e destinato proprio ai nerazzurri. In porta ballottaggio fra Provedel e Maximiano, espulso alla prima contro il Bologna. Al momento Sarri è propenso a schierare l'ex Spezia che contro il Torino ha conquistato il suo primo clean sheet in biancoceleste.

Idee chiare per l'ex Simone Inzaghi. Il tecnico in attacco si affiderà a Lukaku e Lautaro Martinez, con l'ex Roma Dzeko e l'ex Lazio Correa pronti a subentrare. L'unico dubbio è quello legato all'esterno di sinistra con Dimarco ora favorito su Gosens. Al centro della difesa De Vrij, altro ex.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Catadli, Milinkovic-Savic, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.

Lazio-Inter, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Inter sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app alla propria smart tv oppure collegare la tv a console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre la sfida fra Inzaghi e Sarri sarà visibile sempre tramite Dazn anche su pc, tablet e smartphone scaricando l’applicazione oppure tramite sito Dazn.