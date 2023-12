Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 17 settembre 2023 alle ore 20:45 la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter per la sedicesima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno concluso al secondo posto il girone di Champions League e lunedì conosceranno l’avversaria agli ottavi. In campionato navigano al decimo posto, i nerazzurri di Inzaghi comandano il campionato.

Lazio-Inter, le ultime di formazione

Sarri cambia qualcosa rispetto all’undici iniziale sceso in campo a Madrid. In attacco con Immobile e Zaccagni ci sarà Felipe Anderson, con Isaksen out e Pedro in panchina. A centrocampo conferme per Luis Alberto e Guendouzi. In cabina di regia torna Rovella. Linea difensiva davanti a Provedel composta da Lazzari e Marusic terzini e Casale. Piccola speranza per Romagnoli che va verso il recupero. In caso di assenza dell’ex Milan, dentro Gila.

Nell’Inter non ci sarà l’ex De Vrij, ma l’altro ex Acerbi a guidare la difesa. In attacco Simone Inzaghi sceglie Thruam con Lautaro Martinez. In dubbio la presenza di Cuadrado.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi

Lazio-Inter, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Inter sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.