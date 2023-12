Lazio-Inter, le pagelle: Provedel il migliore, Marusic disastroso

La Lazio perde per due a zero all’Olimpico contro l’Inter per via dei gol di Thuram e Lautaro Martinez. Brutto colpo per la squadra gli uomini di Sarri specie per la brutta ripresa giocata. Malissimo Marusic il peggiore che indirizza il match a favore dei nerazzurri. Provedel il migliore.

Ecco le pagelle di RomaToday:

Provedel 6,5: Il migliore della Lazio. L’estremo difensore è bravissimo a negare il terzo gol ai nerazzurri in entrambe le occasioni a Mkhitaryan. Super nel recupero.

Lazzari 5: Ingenuo. L’arbitro concede il vantaggio su un fallo a suoi danni, e lui protesta in modo veemente e si fa espellere. Rosso evitabile.

Casale 5: Serata scomoda per l’ex Verona contro gli attaccanti nerazzurri.

Gila 5: Come il compagno di reparto paga la tassa del tandem nerazzurro. Indica la strada sbagliata a Marusic in occasione dello svantaggio.

Marusic 4: Il suo retropassaggio che serve Lautaro Martinez è follia. Errore imperdonabile che rompe l’equilibrio e spezza una Lazio fino ad allora ordinata.

Guendouzi 6: Lotta ma senza entusiasmare.

Rovella 5,5: Ha nei piedi l’occasione per pareggiare ma non angola il tiro. Non è un attaccante ma poteva fare di meglio. (dal 74’ Cataldi s.v.)

Kamada 5,5: Chiamato a sorpresa a sostituire Luis Alberto parte bene, poi scompare. (dal 65’ Luis Alberto 5,5: Tenuto in panchina per più di un’ora ci si aspettava un ingresso da fuoco e fiamme. Invece si adegua al livello opaco dei compagni).

Felipe Anderson 5,5: Qualche iniziativa promettente ma che resta tale. (dall’80’ Castellanos s.v.)

Zaccagni 5,5: Buoni spunti, sufficiente primo tempo. Si eclissa nella ripresa. (dal 75’ Pedro s.v.)

Immobile 5: Pericoloso con un colpo di testa. Poi una serie di errori e appoggi sbagliati non da lui. Perde il duello con l’ex compagno Acerbi e la sfida degli attaccanti con Lautaro.

Sarri 5: Fino all’errore di Marusic, blocca l’Inter e il suo centrocampo. Quando la squadra deve rimontare non riesce a dare la scossa o cambiare spartito. Una squadra monocorde da inizio stagione che non cambia marcia.