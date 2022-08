Lazio-Inter 3-1: Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro stendono l'ex Inzaghi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte l'Inter per tre a uno al termine di una grande partita con i gol biancocelesti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro mentre è di Lautaro Martinez la rete ospite. La squadra di Sarri gioca un primo tempo attento in difesa e pungente in attacco ma lasciando il pallone all'Inter, nella ripresa con gli ingressi di Luis Alberto e Pedro la musica cambia. I due spagnoli cambiano il volto della partita e con gicoate da favola costruiscono la vittoria laziale. Tre punti arrivano anche grazie ad una tenuta difensiva perfetta con la coppia Romagnoli-Patric che limita tutto il potenziale dell'attacco nerazzurro. Secondo ritorno nella sua ex casa amaro per Inzaghi.

Lazio-Inter, la cronaca

Il primo tentativo è per l’Inter con Dumfries che da posizione angolata però non impegna Provedel. Ci riprova poco dopo Gagliardini con un inserimento all’altezza del primo palo: ancora attento il portiere della Lazio. Al 16esimo occasionissima per i biancocelesti: Marusic scappa via dalla sinistra e mette in mezzo con Immobile che col sinistro sfiora il palo. Al 37esimo azione fotocopia stavolta sulla destra con Felipe Anderson che serve Immobile che col destro chiama alla parata Handanovic. Al 40esimo la Lazio passa in vantaggio. A segno Felipe Anderson che su cross di Milinkovic dalla trequarti batte Handanovic. Ad inizio ripresa è Handanovic a salvare l’Inter su un’altra conclusione di Immobile sul primo palo. Al 51esimo l’Inter pareggia. Il gol nerazzurro lo firma Lautaro Martinez che è il più lesto di tutto a spingere in rete una torre di Dumfries. Un minuto dopo è super Provedel a deviare in angolo un colpo di testa di Dumfries a botta sicura. Al 75esimo la Lazio torna in vantaggio. La rete del due a uno lo mette a segno Luis Alberto, su assist di Pedro, con uno splendido destro di prima che si spegne all'incrocio. La Lazio all'86esimo cala il tris con Pedro. Lo spagnolo rientra sul destro e mette il pallone sul secondo palo con un perfetto tiro a giro.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6 (dal 71’ Hysaj 6), Patric 6,5, Romagnoli 7, Marusic 5,5; Vecino 5,5 (dal 57’ Luis Alberto 7,5), Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6,5 (dall'84' Marcos Antonio s.v.); Felipe Anderson 7 (dall'84' Cancellieri s.v.), Zaccagni 6,5 (dal 57’ Pedro 7,5), Immobile 6. All.: Sarri 7.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skrniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5; Dumfries 6,5 (dal 68’ Darmian 5), Gagliardini 6 (dal 77' Calhanoglu 5,5), Brozovic 5, Barella 6 (dal 77' Correa 5,5), Dimarco 5 (dal 69’ Gosens 5,5); Lautaro Martinez 6,5, Lukaku 5 (dal 68’ Dzeko 5,5). All.: Inzaghi 5

Marcatori: 40’ Felipe Anderson (L), 75' Luis Alberto (L), 86' Pedro (L); 51’ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Zaccagni (L), Marusic (L); Bastoni (I)

Arbitro: Fabbri

I top e flop biancocelesti

Pedro 7,5: Entra in partita in stato di grazia. Gol e assist semplicemente sublime.

Luis Alberto 7,5: Come Pedro entra in partita alla grande. Una perla il gol del momentaneo due a uno, colpo da biliardo all'incrocio. Una magia da mago.

Romagnoli 7: Partita perfetta del centrale di Sarri. Cancella dalla partita Lukaku e tutti gli attaccanti nerazzurri.

Vecino 5,5: Nessuna azone degna di nota. Si vede poco e quando tocca il pallone gioca in maniera scolastica.