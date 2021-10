Lazio.Fiorentina: identificato tifoso che ha insultato Duncan

Prima e durante la partita fra Lazio e Fiorentina, il giocatore degli ospiti Duncan è stato bersaglio di fischi e insulti razzisti da parte dei tifosi biancocelesti. L'autore dell'insulto è stato individuato e la Lazio ne ha inibito l'accesso allo Stadio Olimpico.

I fatti

Durante il pre partita di Lazio-Fiorentina, Duncan impegnato in un'intervista con Duncan è stato insultato in questo modo da un tifoso biancoceleste: "negro di m….”. La Procura Federale che si trovava nei pressi dell'accaduto ha subito avviato un'indagine. L'insulto razzista è arrivato tra i Distinti Nord-Ovest la Tribuna Montemario. Dopo l’accaduto sono stati ascoltati gli audio dell’intervista per un’immediata verifica del fatto e analizzati i filmati delle telecamere di sicurezza. Il colpevole è stato già individuato e la Lazio lo sanzionerà, proibendone l'accesso allo Stadio Olimpico per un tempo ancora da determinare.

Fischi e insulti

Oltre allo spiacevole evento nel pre-partita, durante il primo ed il secondo tempo il centrocampista ghanese della Fiorentina è stato bersaglio di fischi e "buu" da parte della tifoseria biancoceleste.