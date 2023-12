Isaksen va ko: quanti infortuni in casa Lazio

Nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa, vinto dalla Lazio (con vista derby) Maurizio Sarri ha perso per infortunio Isaksen e Patric. Pessime notizie per il tecnico in vista della sfida contro l’Hellas Verona di campionato e con un’infermeria sempre piena.

L’infortunio di Isaksen

La partita di coppa di Isaksen è durata molto poco. Il danese al 27esimo infatti ha dovuto alzare bandiera bianca ed è stato sostituito da Felipe Anderson. L’attaccante si è fatto male, a livello muscolare, dopo un ripiegamento in fase difensiva.

Le sue condizioni

A Formello si teme uno stiramento per Isaksen. Gli esami strumentali daranno conferma dell’entità dell’infortunio che rischia di essere abbastanza lungo. L’attaccante sicuramente non ci sarà contro Hellas Verona in campionato e Atletico Madrid in Champions League, difficile anche il suo recupero per l’Inter. Una brutta tegola per l’esterno offensivo che nelle ultime partite aveva cambiato le gerarchie dell’attacco della Lazio.

Infermeria piena

Oltre ad Isaksen, nell’infermeria della Lazio c’è anche Patric. Il difensore spagnolo è uscito anzitempo anche lui contro il Genoa. Stesso infortunio di cui è rimasto vittima Luis Alberto contro il Cagliari, col Mago che però dovrebbe essere in convocabile per il Verona alla pari di Zaccagni e Casale fuori da molto tempo. Sicuramente assente invece Romagnoli. Il difensore non è più sceso in campo dopo il derby del 12 novembre causa un problema al polpaccio. L’ex Milan spera di tornare a disposizione per la sfida casalinga contro l’Inter.