Infortunio Immobile, contro lo Spezia scocca l'ora di Pedro?

In bilico la presenza di Ciro Immobile alla ripresa del campionato. Il capitano della Lazio ha infatti saltato i due impegni della Nazionale a causa di un problema fisico. Contro lo Spezia allora scalda i motori Pedro, favorito numero uno per sostituire il bomber laziale.

Immobile, che succede?

Immobile aveva risposto positivamente alla convocazione di Roberto Mancini per gli impegni della Nazionale in Nations League. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Immobile ha evidenziato un lieve edema al bicipite femorale destro mai scomparso. Saltata l'Inghilterra, il capitano della Lazio è stato fermato pure per la sfida contro l'Ungheria e farà ritorno a Formello. Uno stop per evitare problemi più gravi fanno sapere dal ritiro azzurro. Un problema fisico che però mette in dubbio la presenza del bomber laziale contro lo Spezia domenica 2 ottobre.

Pronto Pedro

In casa Lazio, scalda i motori Pedro per sostituire Immobile in caso di forfait di Immobile. Lo spagnolo nonostante un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare tre partite (Feyenoord, Bologna e Verona) delle nove giocate, ha fatto vedere in questo primo spezzone di stagione di essere un usato sicuro. L'ex Roma infatti, si sta rivelando un'arma importante, in più per Sarri dalla panchina. Subentrando a gara in corso l'attaccante è risultato decisivo trovando due gol (contro Inter e Cremonese) e un assist, dando una scossa, nuova linfa all'attacco biancoceleste. Contro lo Spezia, con i problemi fisici di Immobile, Pedro si candida a giocare dal 1' in questa Serie A.

Bocciato Cancellieri?

Chi è rimasto in Nazionale è invece Cancellieri. Il giovane attaccante della Lazio, arrivato in estate dall'Hellas Verona, è stato provato da Sarri come vice-Immobile nel ritiro di Auronzo, col tecnico soddisfatto del suo lavoro. In stagione però i fatti dicono altro. Cancellieri infatti non è mai sceso in campo dal primo minuto, ma anzi ha avuto un minutaggio basso e tutte le volte che è entrato non ha mai (se non per pochi minuti in Europa League) giocato da prima punta. Cancellieri deve ancora imparare a giostrare in quel ruolo, lui che nasce esterno ma resta quindi irrisolto il problema del vice-Immobile in casa Lazio con Sarri che in assenza del suo bomber è propenso ad affidarsi a Felipe Anderson con falso nueve e Pedro sull'esterno.