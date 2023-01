Allarme Immobile: la Lazio cerca un attaccante

Emergenza e paura in casa Lazio dove si è fermato Ciro Immobile causa infortunio. I biancocelesti sono in piena lotta per un posto in Champions League e il vice Immobile ora diventa una priorità.

L'infortunio di Immobile

Al 15esimo di Sassuolo-Lazio, Ciro Immobile è stato costretto al cambio. L'attaccante dopo uno scatto in profondità ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra. Si tratta dello stesso infortunio che ha costretto il capitano della Lazio a saltare la Juventus. A questi si aggiungono gli infortuni muscolari quali la lesione al flessore della coscia sinistra accusato contro l'Udinese e il risentimento al bicipite femorale della coscia destra che lo ha stoppato facendogli saltare le partite di Nations League con la Nazionale.

I tempi di recupero

Da Formello filtra cauto ottimismo. A fine gara Sarri e il medico sociale Rodia non sono sembrati molto pessimisti. Le sensazioni non sono le stesse dell'infortunio di ottobre (Udinese, ndr). Per l'allenatore l'attaccante si è fermato in tempo e ha evitato complicanze. Sicuramente Immobile salterà l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna in programma giovedì allo Stadio Olimpico. La speranza del popolo laziale è quella di averlo a disposizione martedì 24 gennaio per il big match casalingo contro il Milan.

Fra oggi e domani Immobile si sottoporrà ad esami per capire l'entità dell'infortunio.

Il vice Immobile

L'infortunio di Immobile non fa altro che far alzare il livello d'ansia per la ricerca di un attaccante di scorta in casa Lazio. Felipe Anderson si è destreggiato come meglio ha potuto da falso nueve, ma è chiaramente fuori ruolo e allora la dirigenza laziale si muove alla ricerca di un vice Immobile. Fra i papabili c'è Bonazzoli ('97) che sta trovando poco spazio alla Salernitana in fermento anche con Nicola a rischio esonero. Calda anche la pista che porta a Sanabria ('96) del Torino. Per arrivare alla punta sudamericana serve però l'assist della Roma che sta trattando la cessione di Shomurodov proprio con i granata. In entrambi i casi Lotito è pronto a muoversi solo con la formula del prestito e diritto di riscatto.