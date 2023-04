Immobile out, Sarri rispolvera il tridente leggero

La Lazio vola verso la qualificazione in Champions League ma dovrà rinunciare nel breve periodo a Ciro Immobile. Ecco allora che Sarri rilancia il tridente leggero.

Immobile out

Altro problema per Ciro Immobile e stavolta ha poco a che vedere col un campo di calcio. Il capitano della Lazio è stato coinvolto in un incidente con un tram nella mattina di domenica 16 aprile. L’attaccante ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e la frattura di una costola. Sicuramente out contro il Torino, Immobile è a rischio anche per la partita successiva con l’Inter.

Tridente leggero

Con Immobile non disponibile, Maurizio Sarri rilancia il tridente leggero composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Il trio d’attacco ha già guidato la Lazio orfana del suo campionato in diverse partite e big match, vedi i derby di andata e ritorno vinti dai biancocelesti. In mancanza di un vero e proprio vice-Immobile, alla Lazio mancherà un finalizzatore e toccherà nuovamente a Felipe Anderson (10 gol stagionali) ricoprire il ruolo di prima punta e trascinare la squadra capitolina verso l’Europa dei grandi.

Pedro verso il rinnovo

Il problema di Immobile riapre le porte della titolarità a Pedro. Il campione spagnolo, quattro gol in questo campionato, punta a migliorare il suo score realizzativo (ad oggi il peggiore dei suoi anni in Italia) e riflette sul suo futuro. Il classe ’87 è in scadenza con la Lazio il prossimo giugno e il rinnovo sembra più vicino viste le dichiarazioni di Sarri (“mi sembra molto convinto di voler restare”) e per il fatto che il giocatore si trova bene nella Capitale e che dopo la Conference League e l’Europa League è desideroso di giocare pure la Champions League con i biancocelesti. In caso di rinnovo Pedro dovrebbe riconoscere alla Roma, sua ex squadra, un bonus di circa 700mila euro.