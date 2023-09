Immobile non segna, Sarri valuta il falso nueve

La Lazio si gode il grande risultato in Champions League con lo storico gol di Provedel che ha abbattuto nel recupero il muro dell’Atletico Madrid di Simeone. Nella prova contro i colchoneros, e più in generale in questo avvio di stagione, è apparso sottotono Ciro Immobile che non riesce più a trovare con continuità la via del gol e l’attacco della Lazio adesso sembra troppo leggero.

Immobile che errore

Nella ripresa sul risultato di 0-1 per l’Atletico Madrid la Lazio, grazie ad un errore in impostazione di Oblak, ha avuto la grande occasione di pareggiare. Il pallone ghiotto è capitato nei piedi di Ciro Immobile che dentro l’area di rigore a tu per tu con Oblak ha tirato addosso al portiere. Errore gravissimo del capitano biancoceleste rincuorato in parte dai cori della Nord (questi i cori positivi non quelli antisemiti effettuati pre partita e al 75esimo, ndr) e dal gol di Provedel.

Un solo gol

Dell’inizio di stagione poco esaltante della Lazio, una vittoria contro il Napoli e tre sconfitte contro Juventus, Lecce e Genoa non ne ha beneficiato Immobile. Il centravanti classe ’90 sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori logorato dal mancato riposo avuto nelle passate stagioni e dall’età che avanza. In quattro partite di campionato Immobile ha messo a segno soltanto la rete all’esordio e poi poco altro (si conta un gol pure con la Nazionale), con errori grossolani come quello contro l’Atletico. Una flessione da parte del migliore realizzatore della storia della Lazio iniziata lo scorso anno con tanti infortuni e partite saltate. Una situazione non rosea per Immobile a cui è arrivata anche una frecciatina da Paolo Di Canio, ex attaccante e bandiera della Lazio, che a Sky ha dichiarato: “Non punto il dito contro di lui, ma la Lazio lo scorso anno arriva seconda perché Immobile per 5-6 mesi è fuori e al suo posto gioca un calciatore più funzionale per il gioco di Sarri”.

Turnover in vista

Visto il momento delicato e tour de force che aspetta la Lazio, Sarri sta prendendo in considerazione il turnover per il proprio centravanti. Già sabato contro il Monza, Immobile può partire dalla panchina. L’opzione più logica è quella di vedere Castellanos, prima punta arrivata in estate e su cui si è speso con parole al miele il ds Fabiani, ma col tecnico che lo ha utilizzato col contagocce (35 minuti totali in 4 partite). Infatti non si esclude il ritorno a Felipe Anderson falso nueve e l’inserimento di Pedro o Isaksen sull’esterno. Col brasiliano prima punta la Lazio ha cambiato il suo modo di giocare lo scorso anno e ha giocato partite importanti come contro l’Atalanta a Bergamo o il Milan all’Olimpico, o il derby.