Infortunio Immobile, ansia Lazio. Quando torna il bomber biancoceleste?

La Lazio ha pareggiato per zero a zero contro l'Udinese in una partita difficile con occasioni da entrambi le parti. Ma il problema della sfida dell'Olimpico in casa biancoceleste non riguarda il risultato, ma l'infortunio di Ciro Immobile.

L'infortunio di Immobile

Minuto 28: Felipe Anderson crossa in mezzo per il colpo di Milinkovic-Savic che impegna Silvestri. Alle spalle del serbo c'è il taglio di Immobile sul secondo palo. Lo scatto però costa caro al 17 laziale. Infatti durante l'azione Immobile si fa male, uno strappo. Immobile si tocca subito il flessore della gamba sinistra con tanto di gesto. L'attaccante è subito consolato da Romagnoli e dagli altri compagni ed esce dal campo sconsolato, dolorante quasi in lacrime.

Le cause dell'infortunio

L'infortunio di Immobile ('90) è fortemente legato allo stress e al calendario pieno di impegni dei club vista la sosta per il mondiale. Immobile ha giocato tutte le partite della Lazio fino ad oggi saltando soltanto poco più di 120 minuti (sostituito contro Udinese, Spezia in Serie A, Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland in Europa League). Immobile è insostituibile per la Lazio anche per Sarri non ha un vice-Immobile in rosa. Il tecnico della Lazio però punta il dito sull'Olimpico, a suo dire responsabile di tanti infortuni e di limitare il gioco:"Il terreno dell'Olimpico è ingiocabile. Se il terreno di gioco è questo va preso un altro allenatore, oppure andiamo noi a giocare da un'altra parte". Oggi una delegazione di Sport e Salute (che gestisce lo Stadio Olimpico) sarà a Formello per parlare delle condizioni del terreno di gioco.

Quando torna Immobile?

Le prime sensazioni in casa Lazio sulle condizioni di Immobile non sono positive anzi. Fabio Rodia coordinatore dello Staff Medico biancoceleste al termine della gara ha dichiarato: "Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero. Serviranno infatti un paio di giorni per capire l'esatta evoluzione del quadro clinico. Le prime sensazioni non sono positive, l'importante però è che Ciro si sia fermato subito. Un altro aspetto da sottolineare è che è il primo infortunio che subisce in quel determinato punto del corpo".

Mercoledì Immobile è atteso alla visita e solo allora gli esami strumentali veleranno l'entità dell'infortunio del capitano biancoceleste e i tempi di recuperi. Il rischio maggiore, e quello che si teme perchè più concreto, è una lesione di secondo grado che vorrebbe dire stop di almeno 45 giorni e dunque ritorno nel 2023 con ovviamente derby saltato (alla pari di Dybala per la Roma). In caso fosse lesione di primo grado lo stop è quantificato fra i 20 e i 25 giorni, e anche qui la presenza di Immobile al derby è inverosimile. Nella migliore delle ipotesi un semplice risentimento farebbe perdere ad Immobile una settimana. Sarri e tifosi della Lazio incrociano le dita.