Lazio e nazionale gioie e dolori: Immobile rischia un mese di stop, Cataldi si afferma oltre il Sarrismo

In casa Lazio si vivono emozioni contrastanti nelle ultime ore. Dopo la gioia per la convocazione in Nazionale per Danilo Cataldi, proprio dal ritiro di Coverciano sono arrivate brutte notize per Ciro Immobile, vittima di un infortunio più grave del previsto, che lo ha ostretto a lasciare Roberto Mancini e i suoi compagni per ritornare in anticipo a Roma.

L'infortunio di Immobile

Da qualche settimana Ciro Immobile ha stretto i denti. Sarri ha scelto di puntare sempre sul suo capitano nonostante le sue non perfette condizioni fisiche, a dimostrazione che Muriqi non è affidabile. Già nel match in Europa League contro il Marsiglia, ma soprattutto contro la Salernitana, Immobile aveva avvertito un fastidio muscolare. Gli accertamenti però hanno evidenziato una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra che metterà ai box il bomber all time della Lazio per quasi un mese. Oltre dunque ai due impegni della Nazionale, Immobile rischia di saltare la Juventus (sabato 20 allo Stadio Olimpico), la partita di Europa League contro il Lokomotiv Mosca e il Napoli (allo Stadio Maradona il 28 novembre). Una brutta tegola per Sarri e la Lazio all'alba di un ciclo di partite impotantissime.

La gioia di Cataldi

Chi sorride in casa Lazio è Danilo Cataldi. Il centrocampista, classe 1994, figlio del vivaio biancoceleste in questa stagione si sta ritagliando un ruolo importante nella Lazio. Dopo aver iniziato la stagione da panchinaro, Cataldi a suon di buone prestazioni e gol (vedi Cagliari) si è preso il posto di regista titolare nel centrocampo biancoceleste. Il numero 32, col suo dinamismo e soprattutto con la sua capacità di regia è ideale per Sarri. Regista puro, Cataldi ha conquistato il posto a discapito di Leiva, per la sua visione di gioco sul lungo (vedi assist ad Immobile contro l'Atalanta) e sul corto, giocando al massimo a due tocchi. E anche grazie a lui se il sarrismo laziale sta decollando. Le sue ottime prestazione in maglia Lazio, hanno attirato l'attenzione di Roberto Mancini, che anche a causa di alcuni forfait, ha convocato Cataldi per gli impegni dell'Italia contro Svizzera (venerdì 12 allo Stadio Olimpico) e contro l'Irlanda del Nord, match di qualificazioni per i prossimi mondiali. Il ct aveva convocato Cataldi già nell'aprile 2019 per alcuni stage, ma non ha mai debuttato con la maglia della nazionale maggiore in gare ufficiali.

Elisa Liberati, moglie del centrocampista, su instagram ha reagito così alla convocazione in Nazionale del marito: "Perché non ti sei mai abbattuto e hai avuto una forza immensa! Te lo meriti davvero amore mio! Sei un esempio per forza e determinazione. Anche se mi mancherai piango di gioia".