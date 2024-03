Da Immobile a Di Battista: il mondo Lazio saluta Sarri

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico dimissionario ha lasciato Formello e la panchina biancoceleste, fino alla partita col Frosinone, è stata affidata al suo vice Giovanni Martusciello. Dopo un comunicato e video celebrativo della Lazio, sono arrivati i messaggi di addio dei calciatori da Immobile a Romagnoli.

La Lazio saluta Sarri

Il club biancoceleste ha voluto celebrare il suo ormai ex allenatore. Poco meno di tre anni di Lazio per Sarri che tanto era entrato nell’ambiente e raggiungendo pure ottimi risultati. Su tutti il secondo posto in campionato l’anno scorso. Un viaggio lungo 137 partite (65 vittorie) interrotto in maniera brusca (e con tante sconfitte). Nonostante qualche fischio nel finale, la tifoseria laziale ha difeso e apprezzato il tecnico per la sua onestà e sincerità.

I calciatori

Patric e Cataldi sono stati fra i primi a salutare Sarri sui social. Con lo spagnolo particolarmente amareggiato per l’addio del tecnico a cui deve una vera e propria rigenerazione. A seguire tutti gli altri, compreso Luis Alberto (“Grazie, ti auguro il meglio”). Fra gli ultimi sono arrivati i messaggi di Immobile e Romagnoli. Il difensore prima di salutare Sarri (“se sono arrivato qui in parte lo devo a te”) si è voluto difendere da chi lo accusava di aver avuto un duro e infuocato scontro con Lotito dopo l’Udinese. L’ex Milan ha confermato il dialogo col presidente ma inserendolo come episodio che “spesso accade nei post partita”. Infine il capitano (“Grazie mister”) ha precisato che insieme alla squadra hanno provato a far cambiare idea a Sarri sulle dimissioni ma la scelta del tecnico “è stata irrevocabile”.

Di Battista e non solo

L’addio di Lazio ha toccato molto la tifoseria e ha scatenato un attacco diretto al presidente Lotito. Già prima dell’ufficialità, sono arrivate le parole di Tommaso Paradiso che ha definito “era oscura” il quasi ventennio di presidenza Lotito poi ha parlato anche Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare sotto il post del club ha scritto: “Un uomo vero in un mondo di merda. Una società di incapaci. Un gestore evidentemente non all’altezza per ricoprire incarichi in società calcistiche e nelle Istituzioni repubblicane. Sarri (che ha responsabilità tecniche sulla stagione ovviamente) ha insegnato al gestore Lotito il significato della parola dignità. Una lezione che chi è arrogante non imparerà mai ma che i laziali non dimenticheranno mai”.

“Non ci posso credere. Scusaci Mister” – sono le parole dello youtuber tifoso biancoceleste Federico Betti in arte MikeShowSha. "Grazie mister. Da laziale grato per il suo lavoro e per il rispetto dei colori biancocelesti. Per lei solo applausi. Anche per la dignità dell'ultimo gesto da tesserato della Lazio" - il commento dell'ex radiocronista Riccardo Cucchi.