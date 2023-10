Voleva Berardi è arrivato Isaksen: tutti i nomi della discordia fra Sarri e Lotito

Alla vigilia di Celtic-Lazio, a Formello tiene banco la diatriba verbale fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. I due hanno pubblicamente espresso i loro punti di vista differenti riguardo al mercato col tecnico che ha sottolineato di aver chiesto altri giocatori. Una bocciatura al mercato biancoceleste non gradita dal patron laziale.

I tre nomi forti di Sarri

Maurizio Sarri non ha condiviso il mercato di Lotito. L’allenatore aveva idee precise su chi prendere per sostituire Milinkovic-Savic e per rinforzare la rosa. Il primo nome della lista era Domenico Berardi (’94). L’ala del Sassuolo è stata espressamente richiesto da Sarri ma la trattativa è sfumata con Lotito che ha virato su Isaksen. A centrocampo invece il tecnico puntava forte su Zielinski (in scadenza col Napoli). Anche qui il muro contro muro fra le dirigenze, ha fatto saltare la trattativa con il polacco che poi ha scelto di restare in Campania. A questi si aggiunge anche Ricci (2000). Il centrocampista granata era un altro pupillo che Sarri avrebbe voluto fortemente a Formello ma anche qui nonostante i passi in avanti di Lotito la trattativa con Caira ha portato alla fumata nera. Questi i tre nodi principali del mercato biancoceleste.

I no di Sarri

Dopo i nomi fatti da Sarri, Lotito ha proposto altri giocatori che il tecnico ha bocciato. Fra questi Kerkez e Zakharyan (il primo era obiettivo concreto dell’ex ds Tare, ndr). Dopo momenti di riflessione, l’allenatore ha detto no pure a Bonucci con l’ex Juventus disponibile al trasferimento a Roma e gradito al presidente. E allora gli accordi per i mister X e Y, le seconde e terze scelte di Sarri: Kamada, Guendouzi e Rovella giocatore che piace tantissimo a Lotito e gradito a Sarri.

Le scelte di Lotito

Detto di Rovella, altro nome fortemente voluto da Lotito è quello di Castellanos. L’attaccante è stato fortemente voluto dal presidente laziale che per lui ha investito (15 milioni di euro) e vede come futuro attaccante titolare della squadra vista anche la sua età e quella di Immobile. Al contrario Sarri non vede l'argentino e avrebbe voluto un altro profilo per il suo parco attaccanti, ovvero un centravanti esperto e che conoscesse bene la Serie A come Sanabria del Torino.

Rapporti tesi fra presidente e allenatore e aria resa ancora più pesante per via dei risultati negativi della squadra. Non una vigilia serena in vista della seconda uscita in Champions League.