La rivincita di Hysaj: l'albanese preferito a Lazzari e Pellegrini

Il mercato invernale della Lazio ha regalato a Sarri un nuovo terzino, Luca Pellegrini, che sulla carta doveva prendersi il posto da titolare nella difesa biancoceleste. I fatti però dicono che oltre a Marusic, il titolare del tecnico è Hysaj.

La rivincita di Hysaj

Alla sua seconda stagione alla Lazio, Hysaj si è preso il posto da titolare. Il fedelissimo di Sarri, allenato dal tecnico già ad Empoli e Napoli, ha scalato le gerarchie, ribaltandole e prendedosi la scena. Nelle ultime sei partite di campionato, più l'andata di Conference League, Hysaj ha giocato da titolare mettendo in panchina Lazzari e Hysaj. Una scelta netta di Sarri che vede l'albanese in forma. Hysaj sta garantendo a Sarri fisicità e aggressività, una compatezza che l'allenatore cerca con ossessione. La Lazio con lui perde qualità in spinta offensiva, ma guadagna in assetto tattico e tanto basta a Sarri per puntare forte sul terzino albanese.

I numeri di Hysaj

Arrivato a parametro zero nella scorsa stagione, Hysaj alla Lazio ha collezionato 65 presenze e una rete contro lo Spezia alla prima all'Olimpico nell'annata precedente. Dopo un avvio di avventura in biancoceleste, Hysaj era finito dietro nelle gerarchie sia a Marusic che Lazzari, tando da spingere Lotito ad intervenire sul mercato. Nell'ultimo mese però Sarri ha puntato forte sul suo fedelissimo.

Panchina per Lazzari e Pellegrini

In maniera inaspettata Manuel Lazzari non è più centrale nell'undici titolare della Lazio. L'ex Spal è stata un'arma che Sarri, dopo un avvio col freno a mano tirato, ha sempre sfruttato perchè ha visto in lui quello che vedeva Inzaghi, ovvero una spinta e una proposta d'attacco sull'out di destra. Trasformato da quinto di centrocampo a terzino, con buoni risultati, però a sorpresa e per pura scelta tecnica Lazzari è stato superato da Hysaj nelle gerarchie dei terzini della Lazio finendo a ricoprire il ruolo di panchinaro collezionado nelle ultime cinque di campionato due panchine e appena 63 minuti in tre spezzoni di gara.

Chi invece ancora non ha ancora giocato un minuto con la Lazio è Luca Pellegrini. Inseguito da tempo dai dirigenti biancocelesti e preso al fotofinish del mercato invernale Pellegrini non trova spazio. Il terzino romano e tifoso laziale, non è ancora in piena forma per il tecnico e ancora distante dai meccanismi difensivi richiesti da Sarri che sulla linea difensiva lavora molto e con attenzione ai particolari.