Lazio-Hellas Verona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 21 maggio alle ore 20:45 all'Olimpico la Lazio ospiterà l'Hellas Verona per l'ultima partita della stagione. I biancocelesti sono già certi di essersi qualificati alla prossima Europa League, con un pareggio e una vittoria sarebbero certi anche del quinto posto (se la Roma non dovesse vincere contro il Torino già da questa sera Lazio matematicamente quinta). Contro i veneti saluteranno i propri tifosi Strakosha, Leiva e Luiz Felipe prossimi all'addio, Patric resta un rebus.

Lazio-Hellas Verona, le ultime di formazione

Sarri dovrà effettuare delle modifiche forzate nel suo undici titolare. In porta ci sarà Strakosha (all'ultima in biancoceleste), mentre in difesa con Patric squalificato è ballottaggio fra Hysaj e Radu al fianco di Acerbi. Infatti Luiz Felipe finito ai margini per non aver rinnovato, si accomoderà in panchina. Terzini Marusic e Lazzari. A centrocampo titolare Leiva, anche lui all'addio visto che la società ha deciso di non rinnovare il suo contratto, insieme a Milinkovic-Savic al centro delle voci di mercato e Basic. Verso il forfait Luis Alberto vittima di un leggero problema fisico. In attacco non ci sarà Immobile per la distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare pure la sfida alla Juventus. Sarri a questo punto però giocherà col tridente leggero Zaccagni, Felipe Anderson e il ristabilito Pedro.

Per Tudor solo due cambi forzati: Gunter (squalificato) e Barak (infortunato), al loro posto ci saranno rispettivamente Sutalo e Lasagna che completerà l'attacco con Simeone e l'ex Roma, Caprari.

Lazio-Hellas Verona, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Hysaj, Acerbi, Marusic; Leiva, Milinkovic-Savic, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Hellas Verona (3-4-3): Montipò; Ceccherini, Casale, Sutalo; Lazovic, Ilic, Tameze, Faraoni; Lasagna, Caprari, Simeone. All.: Tudor.

Lazio-Hellas Verona, dove vederla

La partita fra Lazio e Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida sarà visibile tramite app Dazn sulle proprie smart tv oppure collegando il proprio televisore a una console di gioco come Xbox o Playstation o in alternativa un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast. Valida l'alternativa della visione su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc sempre tramite app o sito Dazn.