Calciomercato Lazio: ecco Isaksen il terzo acquisto di Lotito

Gustav Isaksen, il terzo colpo di mercato della Lazio è sbarcato a Fiumicino. Il danese andrà a rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri.

Ecco Isaksen

Gustav Isaksen esterno offensivo classe 2001 è un nuovo giocatore della Lazio. Il danese è atterrato ieri sera a Fiumicino e ora sta svolgendo le visite mediche di rito alla clinica Paideia. Il calciatore arriva alla Lazio dal Midtjylland dove si è messo in mostra proprio contro i biancocelesti segnando due reti nelle due sfide di Europa League della scorsa stagione. Velocità e tecnica sono le sue doti migliori e sarà l’alternativa di Sarri ai titolarissimi Felipe Anderson e Zaccagni.

I costi dell’operazione

Lotito per assicurarsi Isaksen ha messo sul piatto 12 milioni di euro di cui 10 milioni di euro subito più due di bonus. Per il giocatore un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Isaksen arriva alla Lazio dopo che i biancocelesti non sono riusciti a chiudere per Berardi, primo obiettivo del mercato laziale. L'arrivo del danese mette sul piede di partenza Cancellieri.

Tre colpi per chiudere il mercato

Presi Castellanos, la punta di scorta, l’esterno Isaksen e Kamada il post Milinkovic-Savic, la Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro, un regista e un portiere di riserva. I nomi sul taccuino della dirigenza laziale sono tre: Luca Pellegrini (1999) della Juventus (ripresi i contatti fra le parti), Samuele Ricci (2001) del Torino espresso desiderio di Sarri (Torreira il piano b), e Audero della Sampdoria (’97) candidato numero uno per sostituire Luis Maximiano in partenza.