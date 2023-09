Lazio, il sorteggio Champions "regala" il pericolo ultras violenti a Roma

Il girone della Lazio in Champions League è teoricamente alla portata del club biancoceleste. Attenzioni particolari ci saranno però fuori dal campo essendo un raggruppamento con tifoserie che, visti i precedenti, non lasciano dormire sonni tranquilli alle forze dell’ordine.

Ancora gli olandesi

I tifosi olandesi del Feyenoord sono nel mirino sia di laziali e romanisti da tempo. Precisamente dal 2015 quando da Rotterdam arrivarono e sfregiarono la Capitale danneggiando la Barcaccia di piazza di Spagna. Nella scorsa stagione, città blindata per l'arrivo della compagine olandese che affrontò sia la Lazio che la Roma e in entrambe le circostanze fu vietata la trasferta ai tifosi. Divieto che potrebbe essere confermato anche per l’appuntamento di Champions.

Atletico Madrid e il gemellaggio con la Roma

Antenne dritte anche per quanto riguarda l’arrivo dei tifosi dell’Atletico Madrid. Gli ultras spagnoli hanno un gemellaggio con quelli della Roma e questo preoccupa in caso di possibili scontri. Nel 2012 le due tifoserie sono state coinvolti in una maxi rissa a Termini, ma anche a Madrid nei pressi dello stadio con cinque italiani feriti.

Col Celtic alta tensione

Altissima tensione anche per la sfida contro il Celtic. Fra le due tifoserie c’è un grande astio e nel 2019 ci sono gli ultimi scontri. A Roma per la sfida all’epoca della fase a gironi di Europa League arrivarono circa 9mila tifosi scozzesi a cui la Curva Nord dichiarò: "Facciamoli uscire con il mal di testa dallo stadio. Facciamo sentire e vedere al mondo chi sono i laziali". Ci furono tensioni prima, durante e dopo il match con un totale di 12 ultras della Lazio fermati nella notte dopo il match. Gli ultras sono stati arrestati dagli agenti della Digos per il tentativo di contatto avvenuto nella zona di piazza Risorgimento. Per un bilancio completo vanno aggiunti tre sostenitori del Celtic accoltellati, altri sette sottoposti a Daspo, otto denunciati fra biancocelesti e scozzesi ed un agente di polizia ferito.

Un girone in campo equilibrato, ma che fuori dal terreno di gioco prevede alta tensione.