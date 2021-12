Lazio-Genoa: dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 17 dicembre alle ore 18:30 la Lazio giocherà allo Stadio Olimpico contro il Genoa l'anticipo della18esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, torna fra i biancocelesti Milinkovic-Savic dopo la squalifica e si monitorano progressi per Luis Alberto, Pedro e Zaccagni che avevano accusato dei problemi fisici contro i neroverdi.

Lazio-Genoa, le ultime di formazione

Qualche dubbio di formazione in più rispetto al solito per Maurizio Sarri. Il tecnico, che ha incassato la fiducia di Lotito e il prolungamento del contratto annunciato, conserva un dubbio per reparto per la sfida dell'Olimpico. In porta ci sarà ancora Strakosha, tornato titolare. Davanti al portiere albanese agiranno Acerbi, Luiz Felipe e Hysaj sicuramente, dubbio fra Marusic e Lazzari. Il primo potrebbe sedere in panchina per motivi disciplinari essendosi allontanato in anticipo nella cena di Natale della Lazio, facendo infuriare Lotito. Stesso comportamento anche per Milinkovic, ma il serbo dopo il turno di stop, tornerà dall'inizio insieme a Cataldi e al ristabilito Luis Alberto. In attacco torna dal primo minuto Felipe Anderson dopo le due panchine consecutive in campionato. Ci sarà indubiamente anche Immobile, mentre sarà staffetta fra Pedro e Zaccagni reduci da acciacchi fisici.

In casa Genoa, Shevchenko dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, potrà contare su Mattia Destro che tornerà titolare dopo l'infortunio. Con l'ex attaccante della Roma ci sarà uno fra l'ex Pandev (favorito) ed Ekuban. Vanheusden contende una maglia in difesa a Biraschi mentre Cambiaso è in vantaggio su Ghiglione. Rovella infortunato tornerà nel 2022.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Badelj, Sturaro, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro. All.: Shevchenko.

Lazio-Genoa, dove vederla

La partita fra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la sfida fra Sarri e Shevchenko gli abbonati dovranno scaricare l'app Dazn direttamente sulle smart tv oppure collegare al televisore una console di gioco quali Playstation o XBox, oppure dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa sarà necessario utilizzare il TIMVISION Box.