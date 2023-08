Lazio-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 27 agosto alle 20:45 la Lazio farà il suo debutto stagionale all’Olimpico ospitando il Genoa di Gilardino. I biancocelesti scenderanno in campo davanti al proprio pubblico per dimenticare la sconfitta di Lecce e alla ricerca dei primi punti in campionato, proprio come il Genoa sconfitto per 1-4 all’esordio a Marassi dalla Fiorentina.

Lazio-Genoa, le ultime di formazione

Qualche cambio di formazione in arrivo per Maurizio Sarri. In difesa torna titolare Casale che sostituisce Patric. A completare la linea difensiva ci saranno Romagnoli, Marusic e Lazzari con Hysaj ancora in panchina non essendo al meglio. A centrocampo certi del posto Luis Alberto e Cataldi, Vecino è favorito su Kamada per partire dal 1’. In attacco nessun dubbio, giocano Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. In porta il solito Provedel, punta a strappare la convocazione Sepe nuovo numero dodici della Lazio.

In casa rossoblù Gilardino punta subito forte su Malinovskyi sulla trequarti insieme a Gudmundsson. In attacco c’è Retegui. Verso la panchina l’ex Roma, Kevin Strootman.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Frendrup, Thorsby, Badelj, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All.: Gilardino

Lazio-Genoa, dove vedere il match

La partita fra Lazio e Genoa sarà visibile sia su Dazn che su Sky. I possessori dell’abbonamento Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita fra biancocelesti e rossoblù sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.